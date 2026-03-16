ЭДУАРД БУТБА УЧАСТВУЕТ В ФОРУМЕ «ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО»
Сухум. 16 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Республики Абхазия Эдуард Бутба по приглашению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко участвует в форуме «Здоровое общество». Мероприятие проходит в Москве на площадке кластера «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы».
В работе принимают участие ведущие российские и международные эксперты. Организатором Форума выступает экосистема Фонда Росконгресс «Здоровое общество» при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации.
В 2026 году Форум выступает платформой для диалога между российскими экспертами и представителями международного сообщества, в том числе стран СНГ, БРИКС и ШОС. В пленарной сессии эксперты представят лучшие страновые и региональные практики по укреплению общественного здоровья. В работе Форума принимают участие делегации 15 стран мира.
В рамках форума планируется подписание Протокола между Минздравом Абхазии и Минздравом России.
