ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ, УПРОЩАЮЩИЙ ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ РФ ЖИТЕЛЯМ АБХАЗИИ

Сухум. 16 марта 2026 г. Абхазия-Информ.Министр здравоохранения Республики Абхазия Эдуард Бутба и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко на форуме «Здоровое общество» в Москве подписали Протокол о внесении изменения в Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о сотрудничестве в области организации страхования граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации от 8 августа 2017 г.