 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ, УПРОЩАЮЩИЙ ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ РФ ЖИТЕЛЯМ АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 16 марта 2026 18:21
Оцените материал
(0 голосов)
Сухум. 16 марта 2026 г. Абхазия-Информ.Министр здравоохранения Республики Абхазия Эдуард Бутба и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко на форуме «Здоровое общество» в Москве подписали Протокол о внесении изменения в Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о сотрудничестве в области организации страхования граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации от 8 августа 2017 г.

Внесение изменений в Соглашение стало возможным благодаря обращению президента Республики Абхазия Бадры Гунба к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 16 марта 2026 18:22

Последнее от Super User

« ЭДУАРД БУТБА УЧАСТВУЕТ В ФОРУМЕ «ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО» ГРАЖДАНЕ АБХАЗИИ С РОССИЙСКИМ ГРАЖДАНСТВОМ СМОГУТ БЕСПЛАТНО ПОЛУЧАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В РОССИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.