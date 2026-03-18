СОЦИАЛЬНУЮ ИНТЕГРАЦИЮ РЕПАТРИАНТОВ ОБСУДИЛИ В ПАРЛАМЕНТЕ
Сухум. 18 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Вопросы социальной интеграции репатриантов обсудили в парламентском Комитете по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны состоялось в Парламенте. В обсуждении участвовали глава Госкомитета по репатриации Баграт Боджгуа, исполнительный директор Фонда репатриации Михаил Габелия и профильные специалисты ведомства.
Представители Госкомитета выразили мнение, что законодательно закрепленный пятилетний период недостаточен для полноценной адаптации в социальной среде и интеграции на исторической Родине.
Специалисты также озвучили ряд актуальных проблем, с которыми сталкиваются в ходе практической деятельности.
По итогам встречи депутаты подчеркнули важность совершенствования законодательной базы в этой сфере.
Парламентский комитет продолжит работу над поиском путей решения озвученных вопросов.
