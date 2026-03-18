СОЦИАЛЬНУЮ ИНТЕГРАЦИЮ РЕПАТРИАНТОВ ОБСУДИЛИ В ПАРЛАМЕНТЕ

Сухум. 18 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Вопросы социальной интеграции репатриантов обсудили в парламентском Комитете по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны состоялось в Парламенте. В обсуждении участвовали глава Госкомитета по репатриации Баграт Боджгуа, исполнительный директор Фонда репатриации Михаил Габелия и профильные специалисты ведомства.

Ключевой темой встречи стали правовые и социальные аспекты адаптации соотечественников. Особое внимание уделили действующим нормам Конституционного закона «О репатриантах», согласно которым статус репатрианта предоставляется потомкам махаджиров на пять лет.

Представители Госкомитета выразили мнение, что законодательно закрепленный пятилетний период недостаточен для полноценной адаптации в социальной среде и интеграции на исторической Родине.

Специалисты также озвучили ряд актуальных проблем, с которыми сталкиваются в ходе практической деятельности.

По итогам встречи депутаты подчеркнули важность совершенствования законодательной базы в этой сфере.

Парламентский комитет продолжит работу над поиском путей решения озвученных вопросов.