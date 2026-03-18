В НАЦБИБЛИОТЕКЕ АБХАЗИИ ПРОШЛА ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ ОСНОВАМ ПОДГОТОВКИ ВОЛОНТЕРОВ-ПОИСКОВИКОВ

Сухум. 18 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Программа обучения молодежи основам подготовки волонтеров-поисковиков и проведения поисковых экспедиций прошла в Нацбиблиотеке Абхазии. Она была проведена в рамках проекта «Кавказский фронт. Наша память – выше гор!» культурным Фондом «Платформа» при поддержке конкурса «Созидатели Абхазии» и российского Фонда президентских грантов.

Как рассказала руководитель культурного фонда «Платформа» Анна Кардашова, одна из главных задач проекта заключается в повышении интереса молодежи к историческим событиям в период Великой Отечественной войны, сохранение исторической памяти о битве народов за Кавказ, противодействию искажения истории и патриотическое воспитание молодежи. Руководитель центра правозащиты граждан России в Абхазии Елена Жилинская рассказала, что организаторы ставят перед собой цель, в том числе рассказать молодежи о СССР, борьбе с фашизмом, исторических братских отношениях с народом России.

Программа включает в себя исторический анализ и лекции ведущих историков-экспертов из Абхазии и Геленджика. По итогам дня будет объявлен спецконкурс по написанию эссе на тему «Кавказский фронт: битва на перевалах Абхазии».

Победители получат путевку в город-герой Геленджик по местам боевой славы, и их включат в состав первой молодежной поисковой экспедиции в Абхазии.