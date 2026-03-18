ФИНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ «НОВЫХ МЕДИА АБХАЗИИ» СТАРТОВАЛ В МОСКВЕ
Сухум. 18 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Участники программы, которую Администрация Президента Абхазии реализует вместе с Мастерской новых медиа, собрались в «Сенеже» на заключительный этап.
Замгендиректора АНО «Диалог Регионы», основатель Мастерской новых медиа Юлия Аблец – о том, как строилось обучение: «Нам было важно построить обучение так, чтобы участники сразу создавали собственные продукты, получали обратную связь и дорабатывали идеи. В результате уже сейчас можно сказать, что у участников появились не просто идеи, а готовые медиапродукты. Но главное уже произошло – в Абхазии формируется новое поколение авторов и медиапроектов, которые будут рассказывать о стране современным языком».
За время обучения ребята объединились в крепкое профессиональное сообщество, которое продолжит формировать медиаполе республики.
