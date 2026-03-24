НЕДЕЛЯ ЗНАНИЙ В АБХАЗИИ

– Асида Гумба, кандидат исторических наук, расскажет в Сухуме о традициях абхазского танца;

Сухум. 24 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Представительство общества «Знание» проводит цикл просветительских мероприятий во всех городах и районах республики. В роли лекторов выступят:

– Игорь Басов, историк, доцент, в Гале, Ткуарчале и Очамчыре расскажет об участии абхазов в Великой Отечественной войне;

– Беслан Зардания, экономист, председатель Ассоциации экскурсоводов, в Гагре, Гудауте и Пицунде поднимет тему налоговой культуры.

Слушатели смогут не только расширить знания, но и получить экспертную обратную связь по интересующим вопросам.