В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПЕДАГОГОВ

Сухум. 24 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провел совещание по разработке государственной программы «Сельский учитель». В обсуждении программы приняли участие руководство Министерства просвещения, АГУ, Минфина и Министерства соцобеспечения.

Проект готовится по поручению президента для поддержки учителей, работающих в деревнях и селах.

Главные цели программы:

Повысить качество образования в сельских школах;

– создать дополнительные стимулы и льготы для опытных педагогов;

– привлечь в села молодых специалистов.

На сегодняшний день в 112 сельских школах Абхазии трудятся более двух тысяч учителей.