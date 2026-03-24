В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПЕДАГОГОВ
Сухум. 24 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провел совещание по разработке государственной программы «Сельский учитель». В обсуждении программы приняли участие руководство Министерства просвещения, АГУ, Минфина и Министерства соцобеспечения.
Проект готовится по поручению президента для поддержки учителей, работающих в деревнях и селах.
Главные цели программы:
Повысить качество образования в сельских школах;
– создать дополнительные стимулы и льготы для опытных педагогов;
– привлечь в села молодых специалистов.
На сегодняшний день в 112 сельских школах Абхазии трудятся более двух тысяч учителей.