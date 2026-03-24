Вторник, 24 марта 2026 15:47
ФОРУМ, ИМЕЮЩИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Сухум. 24 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба провёл заседание Организационного комитета по подготовке и проведению международного экономического форума «Абхазия – инвестиции в будущее». Глава государства подчеркнул стратегическое значение предстоящего форума, отметив, что его итоги должны стать практической основой – «дорожной картой» – для развития экономики страны в ближайшей перспективе.

«Результаты форума должны быть ориентированы на конкретные решения и служить дорожной картой для дальнейшего экономического роста Абхазии», – заявил Бадра Гунба.

Президент также отметил важность соглашений, подписание которых планируется в рамках форума, в том числе между ведомствами, предприятиями Абхазии, Российской Федерации и Республики Южная Осетия.

Глава государства обратил внимание членов Оргкомитета на необходимость ответственного и скоординированного подхода к подготовке форума.

В ходе заседания премьер-министр Республики Абхазия Владимир Делба доложил о ходе подготовки форума, включая организацию деловой программы, круглых столов и выставочных мероприятий.

Участники заседания обсудили вопросы организационного характера, культурную программу форума, а также меры по обеспечению безопасности его участников.

« ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ПРОЩАНИЯ С ВЛАДИМИРОМ ЗАНТАРИЯ В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПЕДАГОГОВ »
