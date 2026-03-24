ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ПРОЩАНИЯ С ВЛАДИМИРОМ ЗАНТАРИЯ

Новости Вторник, 24 марта 2026 15:42
Сухум. 24 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном драматическом театре имени С. Чанба прошла церемония прощания с поэтом, литературоведом, критиком, журналистом, общественным и государственным деятелем, бывшим депутатом Верховного Совета Республики Абхазия, экс-министром культуры Республики Абхазия, экс-вице-премьером Республики Абхазия, доктором филологических наук, академиком Академии наук Абхазии, заслуженным работником культуры Абхазии, членом Союза писателей СССР, Союза писателей Абхазии, Ассоциации писателей Абхазии, Союза писателей России, Союза журналистов Абхазии, Союза журналистов России, Международной конфедерации журналистских союзов, лауреатом Государственной премии им. Д. И. Гулиа, кавалером ордена «Ахьдз-Апша» II степени Владимиром Зантария.

В траурном мероприятии приняли участие президент Абхазии Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, члены Правительства, депутаты Парламента, ученые и деятели науки, представители общественности.

Президент выразил искренние соболезнования семье и близким Владимира Зантария. Глава государства отметил значительный вклад Владимира Константиновича в развитие национальной культуры, литературы, науки и государственности, подчеркнув, что его уход – невосполнимая утрата для всей страны.

