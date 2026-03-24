ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ПРОЩАНИЯ С ВЛАДИМИРОМ ЗАНТАРИЯ
Сухум. 24 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном драматическом театре имени С. Чанба прошла церемония прощания с поэтом, литературоведом, критиком, журналистом, общественным и государственным деятелем, бывшим депутатом Верховного Совета Республики Абхазия, экс-министром культуры Республики Абхазия, экс-вице-премьером Республики Абхазия, доктором филологических наук, академиком Академии наук Абхазии, заслуженным работником культуры Абхазии, членом Союза писателей СССР, Союза писателей Абхазии, Ассоциации писателей Абхазии, Союза писателей России, Союза журналистов Абхазии, Союза журналистов России, Международной конфедерации журналистских союзов, лауреатом Государственной премии им. Д. И. Гулиа, кавалером ордена «Ахьдз-Апша» II степени Владимиром Зантария.
В траурном мероприятии приняли участие президент Абхазии Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, члены Правительства, депутаты Парламента, ученые и деятели науки, представители общественности.
Президент выразил искренние соболезнования семье и близким Владимира Зантария. Глава государства отметил значительный вклад Владимира Константиновича в развитие национальной культуры, литературы, науки и государственности, подчеркнув, что его уход – невосполнимая утрата для всей страны.