СОБСТВЕННЫЕ БЮДЖЕТЫ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ У ГОРОДОВ ПИЦУНДА И НОВЫЙ АФОН

Сухум. 23 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба провел совещание по вопросу совершенствования бюджетного устройства в городах Пицунде и Новом Афоне. В ходе рабочей встречи с членами специально созданной группы глава государства обсудил предложения, направленные на совершенствование статуса органов местного самоуправления и органов государственного управления в городах Пицунде и Новом Афоне.

Поводом для встречи стало недавнее обращение депутатов Собрания города Пицунда по вопросу децентрализации и финансовой самостоятельности. До вступления в силу в 2015 году нового закона «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия» эти города обладали собственными местными бюджетами. Однако, с 2025 года их финансовый статус был фактически низведен до уровня поселка и села.

Рассмотрев инициативу депутатов, президент принял решение о создании рабочей группы под руководством первого замруководителя Администрации президента Республики Абхазия Дмитрия Шамба.

В ходе совещания президент сказал:

«Поводом для нашей встречи явилось недавнее обращение депутатов Собрания города Пицунда по наболевшему вопросу децентрализации и финансовой самостоятельности городов Пицунда и Новый Афон.

Как известно, до принятия в мае 2014 года нового Закона «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия», который вступил в силу с 1 января 2015 года, города в районе Пицунда и Новый Афон обладали своим местным бюджетом. Можно сказать, что в бюджетном плане статус Пицунды и Нового Афона был низведен до уровня поселка и села. Это болезненное для местных жителей сравнение. Считаю это несправедливым для Пицунды и Нового Афона – наших туристических брендов мирового масштаба.

После 2015 года Собрания депутатов Пицунды и Афона перестали быть реальными органами местного самоуправления, а стали в силу ограниченных полномочий простым «совещательным органом», у которого отсутствуют финансовые рычаги для решения местных городских проблем.

Напомню, что по этому вопросу местные собрания неоднократно обращались в вышестоящие инстанции. Однако ситуация в силу ряда обстоятельств объективного и субъективного характера не была изменена.

Рассмотрев обращение депутатов Пицундского городского Собрания, мной было принято решение о создании Рабочей группы под руководством Первого заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Абхазия Шамба Д.М., в состав которой входят депутаты местных собраний, главы администраций Пицунды и Нового Афона, депутаты Парламента, избранные от данных городов, и представители уполномоченных в этой сфере органов исполнительной власти.

Поручаю Рабочей группе в оптимальные сроки разработать и представить для дальнейшего рассмотрения в Парламент предложения, направленные на совершенствование статуса органов местного самоуправления и органов государственного управления в городах Пицунда иНовый Афон.

Считаю, что восстановление собственных местных бюджетов для Пицунды и Нового Афона позволит местным властям в своей работе перейти от статуса «просителей» к статусу «хозяина» в собственном городе. Не могу не отметить, что республиканский бюджет и районные бюджеты берут на себя решение существующих в Пицунде и в Афоне проблем, но наличие собственных прямых финансовых рычагов позволит существенно изменить их облик.

При восстановлении местных городских бюджетов у Администраций и Собраний появляется финансовая мотивация. Когда налоги, собранные с гостиниц, отелей, ресторанов и магазинов, остаются в городе, у администрации появляется прямой стимул. Чем лучше будут условия для местных предпринимателей, тем выше будут доходы городского бюджета. Местные Администрации будут заинтересованы в том, чтобы каждый отель, гостевой дом работал легально, так как эти деньги пойдут на развитие их же города.

Наличие собственных бюджетных возможностей позволит оперативно решать в том числе и коммунальные проблемы, особенно в туристический сезон, когда нагрузка на инфраструктуру возрастает в разы. Вместе с тем хочу особо отметить, что возвращение Пицунде и Новому Афону местного бюджета — это не только права, полномочия и новые возможности, но и более высокая ответственность местных администраций и собраний перед горожанами. Теперь в случае чего вы не сможете сослаться на «район денег не дает».

Сегодня финансирование расходов на содержание двух школ, детского сада (2-й детсад ремонтируется), больницы, музыкальной школы, дома культуры в Пицунде осуществляется за счет Гагрского районного бюджета. После того, как будут приняты изменения в законодательство, ответственность за финансирование указанных учреждений ляжет на пицундский городской бюджет. Поэтому мы все вместе должны очень внимательно всё рассчитать, учесть все нюансы предлагаемых изменений, чтобы не допустить сбоя в функционировании бюджетных учреждений.

Также обращаю ваше внимание на то, что самостоятельные бюджетные возможности Пицунды и Нового Афона различаются. Также различается и структура бюджетных расходов в этих городах. Поэтому при разработке предлагаемых изменений в бюджетное законодательство необходимо предусмотреть поэтапное их внедрение. К примеру, предусмотреть вступление в силу нововведений с 1 января 2027 года для Пицунды и с 1 января 2028 года для Нового Афона. В связи с вышесказанным, жду от Рабочей группы взвешенных предложений, которые станут основой для нового этапа развития Пицунды и Нового Афона».

Свое отношение к инициативе в ходе совещания выразил премьер-министр Владимир Делба, подчеркнув, что вопрос полномочий города в районе необходимо закреплять в том числе бюджетными, экономическими и налоговыми инструментами: «Рабочая группа должна изучить это очень внимательно. Управление финансовым потенциалом строится на принципе перераспределения. Налогооблагаемая база, созданная на территории одного города – к примеру, Нового Афона или Пицунды – не означает, что все доходы должны возвращаться именно на эту территорию. В противном случае мы бы не смогли выплачивать пенсии, содержать армию, правоохранительные органы и здравоохранение. Поэтому существуют четкие пропорции зачисления налогов в бюджет».

Премьер-министр также обратил внимание на то, что создание такого механизма потребует колоссальных расходов на администрирование: от новых уровней в системе юстиции для присвоения ИНН до казначейского исполнения.

«С точки зрения права такие полномочия, безусловно, надо давать, но подходить к этому нужно очень предметно. Если механизм принесет больше расходов, чем доходов, это нужно обсуждать конкретно. Одного самостоятельного бюджета точно не хватит», – отметил Владимир Делба.

В качестве примера он привел расчеты по бюджетной самостоятельности сел, где средний доход составил 12 тысяч рублей в год. Премьер-министр указал, что создание там управленческого аппарата при таких цифрах нецелесообразно, и аналогичная ситуация может возникнуть на уровне городов. Поэтому к вопросу нужно подойти весьма внимательно: как с точки зрения того, что нужно сделать, так и с точки зрения сопутствующих затрат.

Первый замруководителя Администрации президента, руководитель Рабочей группы Дмитрий Шамба дал детальный анализ изменений в бюджетном законодательстве. Он пояснил, что из-за исключения Пицунды и Нового Афона из перечня самостоятельных административно-территориальных единиц в законе о бюджетном устройстве городские Собрания фактически утратили возможность реально влиять на развитие своих городов.

Дмитрий Шамба обратил внимание на разницу в текущем финансировании: если в Новом Афоне социальная сфера продолжает обеспечиваться через городскую смету, то в Пицунде школы и детские сады финансируются из Гагрского районного бюджета напрямую. Именно поэтому, по его словам, в Пицунде вопрос децентрализации воспринимается острее.

Приводя экономические обоснования, руководитель группы подчеркнул, что за последние 10 лет ситуация качественно изменилась. На примере Пицунды было отмечено, что совокупные расходы на содержание города, включая городскую смету и финансирование социальной сферы, сегодня составляют порядка 132 млн рублей. При этом объем местных налогов, собираемых на территории города, уже превышает эту сумму. Это подтверждает, что при изменении существующей системы Пицунда сможет полностью обеспечивать свои обязательства самостоятельно, не прибегая к республиканским дотациям.

Относительно Нового Афона было отмечено, что в силу дотационности Гудаутского района городу на переходном этапе также потребуется поддержка из бюджета. Учитывая эти различия, Дмитрий Шамба предложил рассмотреть два подхода к реализации реформы, включая поэтапное внедрение:

«Мы предлагаем рассмотреть вариант запуска пилотного проекта с 1 января 2027 года в Пицунде и с 1 января 2028 года – в Новом Афоне. Однако, если расчеты покажут готовность Афона к одновременному старту, рабочая группа представит такой вариант на рассмотрение», – резюмировал Дмитрий Шамба.

Своим видением ситуации и причинами обращения с данной инициативой поделились председатель Собрания Пицунды Мурат Аджба и глава администрации Нового Афона Темур Отырба.

Мурат Аджба поблагодарил президента за то, что проявил уважение к жителям Пицунды и откликнулся на обращение городского Собрания. Он отметил, что нынешний статус города ограничивает возможности депутатов в решении элементарных коммунальных и социальных нужд жителей.

«Зачастую получается так, что пока мы занимаемся решением одной проблемы, возникает последующая – это превращается в какой-то бесконечный круг. Мы считаем, что рабочая группа решит эту проблему. Здесь вопрос не только в бюджете, но и в отсутствии определенных полномочий: мы не можем своевременно реагировать на задачи, с которыми сталкиваемся в городе. Нашим горожанам приходится обращаться в администрацию района или в Собрание, которое, в свою очередь, обращается к главе города Пицунда, а тот – к районному главе. В итоге вопросы, которые могут решиться за 2-3 дня, порой затягиваются на недели. Мы очень надеемся, что в составе этой рабочей группы сможем найти выход из этой ситуации», – сказал Мурат Аджба.

В свою очередь глава администрации Нового Афона Темур Отырба отметил, что отсутствие прямых рычагов управления затягивает решение внутренних проблем города.

«Вопрос, который мы сегодня рассматриваем, волнует не только нас, глав администраций городов, но и наших жителей. Много времени уходит на решение некоторых вопросов. Вот уже почти 10 лет, как этот закон вступил в силу, но нам сложно решать порой внутренние проблемы. Это всё затягивается, и для наших горожан было бы правильно решение этого вопроса. Мы будем благодарны, если эта инициатива будет реализована», – сказал Темур Отырба.

Депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия от городов Пицунда и Новый Афон Даут Хутаба и Ахра Пачулия поблагодарили президента за создание рабочей группы и отметили, что принятие положительного решения по данному вопросу станет важным шагом, способствующим социально-экономическому развитию данных городов.

Даут Хутаба отметил внимание президента к данной проблеме, подчеркнув, что именно благодаря личному участию и поддержке Главы государства работа по этому вопросу перешла в практическую плоскость.

«Не было ни одного созыва, ни одного депутата, который этой темой не болел, который не пытался помочь самому городу решить эту проблему. Но никогда мы не заходили так далеко, как мы зашли сегодня благодаря Вам. Это я хочу отметить, потому что мы уже обращались к руководящим органам и просили, но не получалось. Сегодня мы дошли до такой стадии, когда мы действительно уже верим, что у нас все получится. Большое спасибо Вам за это», – сказал он.

Даут Хутаба полностью разделил позицию главы государства о том, что это реформа для людей, а не просто формальные преобразования, и отметил, что главной целью всех планируемых изменений является помощь гражданам и оперативное решение насущных чаяний жителей Пицунды.

Депутат Парламента Ахра Пачулия также поддержал необходимость реформирования бюджетной системы.

«Это, конечно, важно. Статус города предполагает возможность иметь средства, которыми можно оперативно распоряжаться здесь и сейчас, на месте решать насущные вопросы. В рамках рабочей группы предстоит обсудить эти механизмы более глубоко», – сказал Ахра Пачулия.

Свое отношение к данной инициативе в ходе совещания также высказали министр финансов Саид Губаз и заместитель министра по налогам и сборам Батал Гулия.

Подводя итоги совещания, Бадра Гунба поручил включить в состав рабочей группы представителей руководства Гагрского и Гудаутского районов. Обращаясь к участникам встречи, Глава государства подчеркнул, что реформа требует четкого понимания ответственности на всех уровнях.

«Должно быть понимание у всех: не может быть так, чтобы абсолютно все собранные средства в виде налогов оставались в районе. К такой самодостаточности нужно будет идти еще очень долго. Важно понимать, что функционирование города не реализуется исключительно в его границах. Энергоснабжение, водоснабжение, обеспечение безопасности – это ключевые вопросы, на которые затрачиваются серьезные средства из республиканского бюджета», – сказал Бадра Гунба.

Президент отметил, что реализация инициативы неизбежно будет сопряжена с расходами технического и организационного характера, однако их целесообразность должна определяться конечной эффективностью.

«Здесь всё-таки надо соразмерить: если пользы от этого будет больше, мы готовы пойти на решение этих технических вопросов. Для нас самое главное, чтобы жители этих городов почувствовали позитивные изменения в деятельности администрации и собраний, чтобы этот механизм давал обратный эффект. Если мы достигнем этого решения в рамках своей деятельности — это, наверное, самое лучшее, чего мы могли бы добиться», – отметил президент.

В завершение глава государства призвал присутствующих к единству в достижении целей.

«Здесь нет тех, кто «за», и нет тех, кто «против». Здесь должны быть единомышленники, люди, которые исходят из главной цели – результата для наших людей. Вот главная задача, а всё остальное – это техническая история», – сказал Бадра Гунба.