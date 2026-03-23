ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Понедельник, 23 марта 2026 19:35
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Сухум. 23 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Военной прокуратурой Республики Абхазия возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего МО, капитана Куртаметова А.Н., по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 223 УК Республики Абхазия.

Органом предварительного следствия установлено, что 13 марта 2026 года, по улице Агрба, села Нижняя Эшера, Сухумского района, примерно в 21 час 20 минут, в результате реализации оперативной информации сотрудниками ОУР ОВД по Сухумскому району, по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотического средства «мефедрон», в крупном размере, был задержан Куртаметов Ахмед Нальевич.

16 марта 2026 года в отношении Куртаметова А.Н. избрана мера пресечения в виде подписка о невыезде.

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АСТАМУР КАЦИЯ НАЗНАЧЕН ПОСЛОМ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ В АБХАЗИИ
