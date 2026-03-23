Сухум. 23 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Военной прокуратурой Республики Абхазия возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего МО, капитана Куртаметова А.Н., по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 223 УК Республики Абхазия.

Органом предварительного следствия установлено, что 13 марта 2026 года, по улице Агрба, села Нижняя Эшера, Сухумского района, примерно в 21 час 20 минут, в результате реализации оперативной информации сотрудниками ОУР ОВД по Сухумскому району, по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотического средства «мефедрон», в крупном размере, был задержан Куртаметов Ахмед Нальевич.

16 марта 2026 года в отношении Куртаметова А.Н. избрана мера пресечения в виде подписка о невыезде.