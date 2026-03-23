АСТАМУР КАЦИЯ НАЗНАЧЕН ПОСЛОМ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ В АБХАЗИИ

Сухум. 23 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барциц принял копии верительных грамот от вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Южная Осетия в Республике Абхазия Астамура Кация. В церемонии участвовали замминистра иностранных дел Одиссей Бигвава, начальник Департамента стратегического сотрудничества МИД Джемал Бганба.

В ходе встречи Олег Барциц отметил, что сотрудничество между двумя братскими государствами развивается в духе союзничества, партнерства и дружбы.

Он поздравил вновь назначенного посла с началом дипломатической миссии и выразил уверенность, в том, что его деятельность в качестве чрезвычайного и полномочного посла Республики Южная Осетия в Республике Абхазия будет способствовать дальнейшему развитию и углублению абхазо-югоосетинских отношений.

«Вам предстоит вручение верительных грамот президенту Республики Абхазия Бадре Зурабовиче Гунба», – сказал Олег Барциц.

Министр с теплотой вспомнил визит делегации МИД в Южную Осетию в феврале с.г., в ходе которого состоялись встречи с президентом Аланом Гаглоевым, председателем Парламента Аланом Маргиевым, министром иностранных дел Ахсаром Джиоевым, ректором Юго-Осетинского государственного университета им. А. Тибилова Вадимом Тедеевым.

«Все эти встречи прошли на самом высоком уровне и соответствовали духу и букве нашей дружбы и взаимоотношений, многочисленных договоров. Все наше сотрудничество базируется на очень солидной договорно-правовой базе», – сказал Олег Барциц.

Министр пожелал вновь назначенному послу успехов и выполнения всех задач, которые стоят перед нашими государствами.

В свою очередь, Астамур Кация поблагодарил за тёплый приём и отметил готовность прилагать все усилия для расширения взаимодействия между двумя государствами.