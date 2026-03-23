ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ В МГИМО МИД РОССИИ

Сухум. 23 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Республики Абхазия и Абхазский государственный университет объявляют прием заявлений от граждан Республики Абхазия для поступления по конкурсному отбору в Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России по целевому заказу МИД Республики Абхазия:

● по программам бакалавриата (для выпускников средних общеобразовательных школ Республики Абхазия);

● по программам магистратуры;

● по программам аспирантуры.

Прием заявлений и документов: 23, 24, 25, 26 и 27 марта 2026 г. с 10.00 до 15.00 часов.

К заявлению о приеме для обучения по программам бакалавриата прилагаются:

1. Паспорт гражданина Республики Абхазия (общегражданский и заграничный);

2. Справка об обучении в 11 классе средней общеобразовательной школы Республики Абхазия;

3. Табель успеваемости обучающегося в 11 классе за I-ое полугодие;

4. Фотографии: 2 шт. размером 3х4;

5. Медицинская справка по форме 086/у

6. Приписное удостоверение или справка о воинском учете (для юношей).

Вступительные испытания будут проводиться по программам МГИМО МИД РФ.

К заявлению о приеме для обучения по программам магистратуры и аспирантуры прилагаются:

1. Паспорт гражданина Республики Абхазия (общегражданский и заграничный);

2. Документы (диплом и приложение к нему) установленного образца о высшем образовании или выписка из итоговой зачетно-экзаменационной ведомости выпускника;

3. Фотографии: 2 шт. размером 3,5х4,5;

4. Военный билет / приписное свидетельство (для военнообязанных);

5. Оригинал и копия документа, подтверждающего индивидуальные достижения (при наличии).

Поступающие в магистратуру и аспирантуру вправе подать заявление о приеме, а также необходимые документы лично или по электронному адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Бланк заявления о приеме в магистратуру и аспирантуру необходимо распечатать, заполнить, подписать и направить по указанному электронному адресу.

За справками обращаться по адресу: г. Сухум, ул. Университетская, д. 1, АГУ, каб. № 5.