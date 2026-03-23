ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
МНС ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАПУСКЕ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО ВНЕДРЕНИЮ ОНЛАЙН-КАСС

Новости Понедельник, 23 марта 2026 19:17
Сухум. 23 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия приступает к практической реализации нового порядка применения контрольно-кассовой техники (ККТ). Проект нацелен на формирование прозрачной бизнес-среды и создание современной цифровой экосистемы.

Почему это важно:

• Мировой стандарт: Переход на онлайн-кассы – это глобальный тренд. Опыт таких стран как Россия, Узбекистан, Южная Корея, Польша, Италия, Киргизия показал, что применение онлайн-касс улучшает качество налогового администрирования, при этом позволяя сократить количество налоговых проверок.

• Инструменты развития для бизнеса: В личном кабинете налогоплательщик получает бесплатный доступ к аналитике: динамика выручки и средний чек по всем точкам продаж в режиме реального времени.

• Справедливая конкуренция: Цифровизация «обеляет» реализацию товаров и услуг, усложняя уход от налогов для недобросовестного бизнеса, тем самым уравнивая условия для всех участников рынка.

• Устойчивое развитие: Рост бюджетных доходов обеспечивается за счет вывода экономики из тени, а не за счет увеличения налоговой нагрузки на легальный бизнес посредством увеличения ставок налогов.

МНС РА осуществляет переход к сервисной модели, где технологии помогают бизнесу развиваться, а государству – эффективно и без дополнительной нагрузки осуществлять налоговое администрирование.

Что такое онлайн-касса и как она работает?

Онлайн-касса – это цифровое устройство, которое в режиме реального времени передает данные о каждой продаже в налоговые органы. Информация о чеке мгновенно отображается в Автоматизированной системе контроля контрольно-кассовой техники (АСК ККТ), используемой сотрудниками МНС РА.

Механизм работы:

1. Фиксация: Внутри аппарата установлен фискальный модуль – «цифровая память» кассы. Он подписывает каждый чек уникальным кодом, защищая его от корректировок.

2. Передача: В момент продажи касса отправляет данные в систему МНС РА, если интернет временно не работает, касса сохранит данные в памяти и отправит их автоматически, как только связь восстановится.

3. Результат: Налоговый орган видит продажу в ту же секунду. Покупатель получает электронный чек, который имеет ту же юридическую силу, как и бумажный, но не выцветает со временем и не теряется.

Какой эффект?

Внедрение онлайн-касс – это переход к качественно новым отношениям между государством, бизнесом и гражданами. Проект несет прямые выгоды для каждой стороны:

• Для бизнеса:

– Честная конкуренция: Усложнение возможности сокрытия выручки формирует честную среду с едиными правилами для всех.

– Минимум проверок: Переход на дистанционный мониторинг избавляет добросовестных предпринимателей от визитов инспекторов.

– Снижение издержек: Автоматизация учета и отчетности освобождает время и ресурсы для развития бизнеса, а не для заполнения бумаг.

• Для граждан (потребителей):

– Цифровой комфорт: Электронный чек можно сохранить на любое устройство, что упрощает возврат товара или подтверждение гарантии.

– Защита прав: Каждая покупка становится легальной и прозрачной.

• Для государства:

– «Обеление» экономики: Легализация розничного сектора и рост налоговых поступлений без увеличения налоговой ставки.

– Точная аналитика: Получение оперативных и объективных данных о состоянии рынка для эффективного планирования бюджета и развития экономики республики.

Дорожная карта проекта

Для комфортной адаптации бизнеса к новым требованиям предусмотрен поэтапный график внедрения:

• Летом, 2026 г. – Запуск пилотного этапа.

В проекте примут участие налогоплательщики на добровольной основе. Главное преимущество «пилота» – возможность освоить систему в реальных условиях без применения штрафных санкций.

• К концу 2026 г. – Старт промышленной эксплуатации.

Переход системы в штатный режим работы для остальных налогоплательщиков. Масштабное внедрение пройдет поэтапно: первыми онлайн-кассы начнут применять крупнейшие налогоплательщики. Для отдельных категорий бизнеса будет предусмотрен перечень исключений.

Далее, МНС РА опубликует серию подробных интерактивных материалов и инструкций, которые пошагово разъяснят особенности работы с онлайн-кассами как для владельцев бизнеса, так и для граждан.

Важно отметить, что МНС внедряет современный «цифровой стандарт, это фундамент, на котором в будущем будут строиться удобные налоговые сервисы».

