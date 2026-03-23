ИТОГИ ПЕРВЕНСТВА АБХАЗИИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Сухум. 23 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В городе Гудауте прошло первенство Абхазии по вольной борьбе, в котором приняли участие 130 спортсменов из всех районов республики. На ковер вышли юноши 2011-2013 и 2009-2010 годов рождения.

Среди спортсменов 2011-2013 годов рождения в весовой категории до 35 кг победителем стал Осман Дбар (Гагра), второе место занял Инал Ладария (Пицунда), третьи места – Леван Хутаба (Сухум) и Таир Кархалава (Сухум). В категории до 38 кг первое место занял Георгий Аведян (Гагра), вторым стал Осман Чанба (Сухум), третьими – Айк Косян и Шенай Жиба (Сухум). В весе до 41 кг победил Алим Ханагуа (Пицунда), второе место занял Данат Агрба (Пицунда), третьими стали Азамат Гогуа (Сухум) и Мате Речия (Гал).

В категории до 44 кг первое место занял Абазг Фет-оглы (Сухум), второе – Яша Феоктистов (Сухум), третьи места – Александр Никрошевич (Ткуарчал) и Арсен Кутелия (Сухум). В весе до 48 кг победителем стал Дамир Аджиев (Сухум), второе место занял Айнар Накопия (Сухум), третьи – Осман Хагба (Сухум) и Тимур Бжания (Гал). В категории до 52 кг первое место занял Леван Гицба (Гудаута), вторым стал Кемал Какубава (Сухум), третьими – Давид Матосян (Гагра) и Леонель Чаабад (Сухум).

В весовой категории до 57 кг победителем стал Осман Зухба (Гудаута), второе место занял Владислав Ладария (Пицунда), третьими стали Нестор Авидзба (Сухум) и Нарсоу Шерозия (Гудаута). В категории до 62 кг первое место занял Инал Герзмава (Гудаута), второе – Данат Гублия (Сухум), третьи места – Асхат Сымсым (Гудаута) и Алан Джинджолия (Ткуарчал). В весе до 68 кг победителем стал Алан Капба (Сухум), второе место занял Георгий Гвинджия (Сухум), третьими стали Лерик Карамет-оглы (Очамчыра) и Никита Чукбар (Гудаута).

Среди спортсменов 2009-2010 годов рождения в весовой категории до 48 кг победителем стал Рамин Аристава (Пицунда), второе место занял Владимир Барциц (Пицунда). В категории до 51 кг первое место занял Эдгар Зухба (Гудаута), второе – Нестор Кварацхелия (Пицунда), третье – Нестор Айба (Гудаута).

В весе до 55 кг победителем стал Дамей Кархалава (Сухум), второе место занял Данат Партанадзе (Гудаута), третьими стали Эмиль Пилия (Гагра) и Давид Тапагуа (Гал). В категории до 60 кг первое место занял Кирилл Цулукия (Сухум), второе – Самир Барциц (Гудаута), третьими стали Нестор Маан (Гулрыпш) и Нестор Арлан (Сухум).

В весовой категории до 65 кг победителем стал Денис Джопуа (Сухум), второе место занял Алан Асландзия (Гулрыпш), третьими стали Лаша Барельский (Сухум) и Одиссей Гогия (Ткуарчал). В категории до 71 кг первое место занял Данат Квициния (Сухум), второе – Самир Харчилава (Ткуарчал), третье – Андрей Календжян (Гагра).

В весовой категории до 80 кг победителем стал Аляс Хаджимба (Сухум), второе место занял Айнар Асабуа (Очамчыра), третье – Давид Егурчян (Пицунда). В категории свыше 80 кг первое место занял Кристиан Джинджолия (Ткуарчал), второе – Арсен Адлейба (Ткуарчал), третьими стали Леон Ануа (Очамчыра) и Даниель Сангулия (Гудаута).