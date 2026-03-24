СТАРТОВАЛ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «КРЫЛЬЯ НАД СУХУМОМ: МОСТ ДРУЖБЫ».
Сухум. 24 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Международный аэропорт «Сухум» им. В.Г. Ардзинба объявил о проведении творческого конкурса «Крылья над Сухумом: мост дружбы». Участие могут принять школьники и учащиеся художественных студий в возрасте от 7 до 17 лет.
Конкурс посвящён запуску нового аэровокзального комплекса и развитию российско-абхазских связей.
Работы принимаются на темы:
«Небо Апсны»;
«Мост дружбы Россия – Абхазия»;
«Аэропорт Владислава Ардзинба».
Приём работ стартовал, подведение итогов и награждение запланированы на 2 апреля. Лучшие работы представят на выставке в день открытия терминала