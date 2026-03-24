АНОНС ВОРКШОПА «ВИДЫ СЫРОДЕЛИЯ И ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЫРОВ»

Вторник, 24 марта 2026
Сухум. 24 марта 2026 г. Абхазия-Информ. 3 апреля 2026 года в 17:30 в Центре «Проспект» в Сухуме состоится информационный воркшоп, организованный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). Мероприятие будет посвящено видам сыроделия и основам процесса изготовления сыров.

Во время воркшопа участники ознакомятся с классификацией сыров, их основными видами и особенностями производства, а также узнают о ключевых этапах сыроделия – от выбора и подготовки молока до созревания готового продукта. Особое внимание будет уделено санитарным требованиям, контролю качества и практическим аспектам приготовления сыра в домашних и фермерских условиях. Участники смогут задать вопросы технологу ФАО и получить рекомендации для самостоятельного изготовления сыров.

В завершение мероприятия пройдет небольшая дегустация сыров.

Длительность мероприятия – 1,5 часа, с 17:30 до 19:00.

Место проведения: улица Званба, 24, Центр «Проспект», Сухум. Участие бесплатное, однако требуется предварительная регистрация. Для записи и получения дополнительной информации обращайтесь по телефону +7 940 721 13 53 с 9:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья. Количество мест ограничено.

Воркшоп проводится в рамках проекта «Содействие экономической устойчивости женщин-фермеров в Абхазии», реализуемого проектным офисом ФАО при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC).

