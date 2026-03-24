В МОСКВЕ ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ ЛАУРЕАТАМ ПРЕМИИ ИМЕНИ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА

июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Вторник, 24 марта 2026 16:18
Сухум. 24 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Москве в отеле «Националь» прошла торжественная церемония вручения девятой Международной премии имени Фазиля Искандера, учрежденной Межрегиональной общественной организацией писателей «Русский ПЕН-центр», сообщает РИА Новости.

Победителями в номинации «Художественная проза» стали Александр Киров из Каргополя и петербуржец Павел Крусанов. В номинации «Поэзия» звания лауреатов удостоены Игорь Волгин и Ефим Бершин. Премии в области детской и подростковой литературы получили москвичка Елена Албул и Вячеслав Ар-Серги из Ижевска. Петербуржец Вячеслав Недошивин и москвич Андрей Щербак-Жуков стали лучшими в номинации «Художественная публицистика». В номинации «Бесценное достояние» (переводы прозы на русский язык) победил Фархат Тамендаровиз Казахстана. В категории «Драматургия и киносценарии» лауреатом стал Вадим Федоров.

«Очень сильна в девятом сезоне проза. Это, в первую очередь, Павел Крусанов с философско-хроникальным романом «Совиная тропа» и Александр Киров из старинного Каргополя, с покоряющими лирико-гротескной интонацией северными рассказами. Премию за высокое драматургическое мастерство и пронзительную человечность получил драматург Вадим Федоров. Также были вручены почетные дипломы за особо яркие и вдохновенные произведения. Их удостоились поэт из Феодосии Андрей Дмитриев, прозаик Арбен Кардаш из Махачкалы, москвичи: публицист Юрий Нечипоренко, киносценарист Полина Ольденбург и драматург Николай Железняк», – отметил председатель оргкомитета премии, вице-президент Русского ПЕН-центра, член жюри Борис Евсеев.

Премии вручали режиссер Марк Розовский, руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев, директор департамента Минцифры России Владимир Григорьев, заместитель председателя Московской городской Думы Степан Орлов, проректор Высшей школы экономики, профессор РАН Алексей Кошель, председатель и члены жюри конкурса.

