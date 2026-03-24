В МОСКВЕ ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ ЛАУРЕАТАМ ПРЕМИИ ИМЕНИ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА

Победителями в номинации «Художественная проза» стали Александр Киров из Каргополя и петербуржец Павел Крусанов. В номинации «Поэзия» звания лауреатов удостоены Игорь Волгин и Ефим Бершин. Премии в области детской и подростковой литературы получили москвичка Елена Албул и Вячеслав Ар-Серги из Ижевска. Петербуржец Вячеслав Недошивин и москвич Андрей Щербак-Жуков стали лучшими в номинации «Художественная публицистика». В номинации «Бесценное достояние» (переводы прозы на русский язык) победил Фархат Тамендаровиз Казахстана. В категории «Драматургия и киносценарии» лауреатом стал Вадим Федоров.

«Очень сильна в девятом сезоне проза. Это, в первую очередь, Павел Крусанов с философско-хроникальным романом «Совиная тропа» и Александр Киров из старинного Каргополя, с покоряющими лирико-гротескной интонацией северными рассказами. Премию за высокое драматургическое мастерство и пронзительную человечность получил драматург Вадим Федоров. Также были вручены почетные дипломы за особо яркие и вдохновенные произведения. Их удостоились поэт из Феодосии Андрей Дмитриев, прозаик Арбен Кардаш из Махачкалы, москвичи: публицист Юрий Нечипоренко, киносценарист Полина Ольденбург и драматург Николай Железняк», – отметил председатель оргкомитета премии, вице-президент Русского ПЕН-центра, член жюри Борис Евсеев.

Премии вручали режиссер Марк Розовский, руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев, директор департамента Минцифры России Владимир Григорьев, заместитель председателя Московской городской Думы Степан Орлов, проректор Высшей школы экономики, профессор РАН Алексей Кошель, председатель и члены жюри конкурса.