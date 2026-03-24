РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ В АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА

Сухум. 24 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В преддверии международного экономического форума «Абхазия – инвестиции в будущее» (2-4 апреля), глава Тимур Агрба нацелил коммунальные службы на скрупулезное наведение чистоты на территории столицы.

«Сухум – наш дом. И на форум к нам приедет много гостей-участников. Наш дом должен быть чистым и прибранным», – сказал Агрба.

На совещание также упоминался вариант приостановки каких-либо ремонтно-строительных работ в дни проведения форума. Собственников также обяжут очистить территорию возле своих строящихся объектов.

На совещании также обсудили ход ремонтных работ на набережной Диоскуров, упорядочение движения по набережной (от кафе «Пингвин» планируется сделать зону полностью пешеходной, автомобилям запретят проезд к Морпорту), обновление разметок на улицах столицы, усиление работы с управами микрорайонов.

Замглавы Константин Тарба доложил Тимуру Агрба, что на улице Вайнахская приступили к обновлению дорожного полотна – с утра рабочие начали, как было ранее утверждено, заливать бетон, который будет долговечнее асфальта из-за особенностей ландшафта местности.