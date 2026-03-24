ВСТРЕЧА МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РУКОВОДСТВОМ ФОНДА «АШАНА»

Сухум. 24 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялась встреча министра здравоохранения Эдуарда Бутба с директором фонда «Ашана» Мактиной Джинджолия и руководителем медицинских программ фонда Саидой Хутаба.

В ходе встречи директор фонда сообщила о том, что в очередной раз с рабочим визитом по приглашению фонда «Ашана» приезжает детский психиатр из Ростова-на-Дону Оксана Малиникова.

Приемы врача планируется провести в ЦРБ городов Гудаута и Очамчыра, а также в детской поликлинике и реабилитационном центре Сухума.

Министр выразил поддержку этой акции, отметив, что всегда выступает за полезные инициативы в поддержку детей Абхазии.