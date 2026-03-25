ОБСУДИЛИ ВОПРОС ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧЕК

Среда, 25 марта 2026
Сухум. 25 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел рабочую встречу с заведующей отделением гемодиализа Республиканской больницы Ириной Андреевой и врачом-нефрологом Мартой Харазия. На встрече обсуждалась возможность трансплантации почек для пациентов отделения гемодиализа.

Эта инициатива стала возможной благодаря переговорам Эдуарда Бутба с директором Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. академика Шумакова Сергеем Готье, которые состоялись в рамках его рабочей поездки в Москву.

На первом этапе рассматривается вопрос родственной пересадки органов.

Обсудили также вопрос трансплантации почек по полису ОМС у пациентов, которые являются гражданами РФ, постоянно проживающими на территории Республики Абхазия. Данный вопрос находится на личном контроле министра здравоохранения Эдуарда Бутба.

Министр поручил провести беседу с пациентами и составить список тех, кто готов провести такую операцию.

