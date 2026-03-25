РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2025 ГОД

Сухум. 25 марта 2026 г. Абхазия-Информ. По итогам 2025 года банковская система Республики Абхазия продемонстрировала уверенный рост по всем ключевым направлениям, подтверждая свою устойчивость и способность наращивать финансовый потенциал.

Совокупные активы кредитных организаций на 1 января 2026 года достигли 25,3 млрд рублей, увеличившись за год на 3,4 млрд рублей, или на 15,4%. Основным драйвером роста стала активизация кредитования: совокупный кредитный портфель банковского сектора вырос на 9,9% и составил 7,4 млрд рублей. При этом наибольшая доля рынка (31,1%) традиционно сохраняется за Сбербанком Абхазии.

Анализ структуры кредитного портфеля показал, что основными заемщиками выступали юридические лица – на них приходилось 40,5% всех выданных ссуд (3,0 млрд рублей). Доля физических лиц (потребительские кредиты) составила 36,0% (2,7 млрд рублей), индивидуальных предпринимателей – 21,5% (1,6 млрд рублей). Межбанковское кредитование занимает незначительную долю в 2,0% (0,1 млрд рублей). Средневзвешенная процентная ставка по кредитам по итогам года незначительно выросла – с 21,3% в 2024 году до 21,5% в 2025 году.

Положительная динамика наблюдается и на рынке частных вкладов. Объем депозитов физических лиц (вкладов населения) на 1 января 2026 года достиг 3,4 млрд рублей, из которых 1,6 млрд рублей (46,9%) размещены в Сбербанке Абхазии. Рост доверия населения к банковской системе сопровождается повышением доходности сбережений: средневзвешенная ставка по срочным депозитам физических лиц (без учета вкладов до востребования) увеличилась до 13,5% против 12,2% годом ранее.

Ключевой итог деятельности банковского сектора в 2025 году – значительное улучшение финансового результата. Из 14-ти действующих кредитных организаций прибыль показали девять, совокупно заработав 432,7 млн рублей. Убытки остальных пяти кредитных организаций составили 49,6 млн рублей. В результате сводный финансовый результат сложился положительно – в размере 383,1 млн рублей, что на 120,7 млн рублей, или 46,0%, выше показателя 2024 года.

В 2025 году Банком Абхазии эмитированы памятные банкноты «Дельфин» номиналом 50 апсаров тиражом 50 тыс. шт. и 3 вида монет: инвестиционная монета из золота - «Диоскуриада» (500 шт.); памятная монета из серебра с выборочным золочением «Флаги Абхазии» (100 шт.); памятная монета «Диоскуриада» из недрагоценных металлов (100 тыс. шт.).

Банковская система является важной отраслью национальной экономики и ощутимым источником доходов государственного бюджета. По итогам 2025 года кредитными организациями было перечислено в бюджетную систему Республики Абхазия более 400 млн рублей.