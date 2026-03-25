ТКУАРЧАЛ ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ГОРОДА
Сухум. 25 марта 2026 г. Абхазия-Информ. По поручению главы Администрации Ткуарчалского района Германа Качарава и при поддержке РУП «Абхазская железная дорога» (АЖД) начаты работы по санитарной очистке и благоустройству территории старого железнодорожного вокзала в городе Ткуарчал.
Мероприятия проводятся в рамках комплексного плана подготовки к празднованию Дня города, который Ткуарчал отметит 9 апреля.
Историческое здание вокзала, являющееся одним из ярчайших архитектурных символов города, станет одной из ключевых площадок предстоящих торжеств.