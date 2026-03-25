июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
В ДВУХ ШКОЛАХ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА ПРОШЕЛ ДЕНЬ ПАМЯТИ И СОЗИДАНИЯ.

Новости Среда, 25 марта 2026 16:44
В ДВУХ ШКОЛАХ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА ПРОШЕЛ ДЕНЬ ПАМЯТИ И СОЗИДАНИЯ.

Сухум. 25 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Село Пакуащ Очамчырского района стало местом, где память о героях и наставниках обрела живое воплощение. Две школы – первая и вторая – в этот день объединились в стремлении сохранить историю через заботу о будущем, превратив традицию озеленения в акт глубокого уважения к тем, кто защищал Родину и посвятил себя просвещению.

В Пакуащской средней школе № 2 им. К. Ш. Чачхалиа прошел день памяти и созидания. Учащиеся, выпускники и педагоги высадили перед зданием школы вечнозеленые деревья, отдав дань уважения своим выдающимся наставникам и продолжив традиции акции «Зеленый выпускной».

Почтили память учителя Хашба Юрия Ионовича. В его честь высадили вечнозеленый дуб. Юрий Ионович преподавал в этих стенах на протяжении долгих лет, воспитав не одно поколение благодарных учеников. Его жизненный путь – пример беззаветного служения своему делу и Отечеству: он является ветераном Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., награжден медалью «За отвагу».

Почтили память педагога Когония-Тания Елены Ивановны. В ее честь высадили тую. Елена Ивановна посвятила родной школе более 60 лет. Ее педагогический стаж – это целая эпоха в истории учебного заведения, десятки выпусков, тысячи учеников, для которых она стала не просто учителем, а наставником и другом.

Продолжая традиции озеленения, учащиеся высадили на территории школы также гималайский кедр и два клена. Эти деревья станут живыми символами связи поколений, напоминая о важности сохранения истории и заботы о будущем.

На территории Дома культуры в селе Пакуащ Пакуащская средняя школа № 1 высадила Аллею памяти в честь героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, приуроченную к 9 мая – 81-й годовщине Великой Победы. Саженцы гималайского кедра и двух кленов теперь станут живым напоминанием о подвиге фронтовиков.

Ранее учащимися уже была заложена Аллея памяти из липы на территории храма святого Георгия Победоносца – в честь погибших и пропавших без вести в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 годов. Зеленые насаждения сегодня объединяют память о героях разных эпох – от Великой Отечественной до Отечественной войны народа Абхазии, превращаясь в живое напоминание о цене мира и преемственности поколений. Их подвиг бессмертен.

