 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОМИТЕТ РАССМОТРЕЛ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Среда, 25 марта 2026
Оцените материал
(0 голосов)
ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОМИТЕТ РАССМОТРЕЛ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Сухум. 25 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламенского Комитета по государственно-правовой политике. В соответствии с повесткой дня заседания был рассмотрен законопроект «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия», который упрощает механизм запретов для иностранных граждан на работу в определенных сферах (в данном случае речь идет об оказании услуг такси). В обсуждении законопроекта принял участие начальник Государственной миграционной службы Саид Цвинария.

В пояснительной записке говорится, что принятие проекта закона позволит в дальнейшем, при появлении необходимости в установлении ограничений в допуске иностранных граждан заниматься отдельными видами деятельности и замещать определенные должности, не вносить изменения в Закон Республики Абхазия «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия», а принимать в установленном порядке соответствующий акт Кабинета министров Республики Абхазия.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал принять данный законопроект в первом чтении.

В рамках заседания члены комитета обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О выборах в органы местного самоуправления», направленный на совершенствование избирательного процесса и повышение ответственности кандидатов.

Обсудив поправки, члены комитета рекомендовали принять данный законопроект во втором чтении на очередном заседании сессии Парламента.

Затем депутаты рассмотрели проект закона «О местном референдуме», который устанавливает порядок организации и проведения местного референдума. Суть законопроекта – расширить формы местного самоуправления, закрепив механизм проведения местных референдумов в дополнение к действующему закону «Об управлении в административно-территориальных единицах».

После обсуждения данного вопроса и последующего голосования, члены Комитета не дали положительную рекомендацию для утверждения рассмотренного законопроекта на заседании сессии Парламента.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 25 марта 2026 16:50

Последнее от Super User

Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.