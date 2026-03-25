ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ ВАДИМА ВОУБА ОСТАВЛЕН В СИЛЕ

Сухум. 25 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Президиум Верховного суда Республики Абхазия в составе председательствующего Бутба С.Р., членов Президиума Авидзба М.З., Гамисония Г.Г., Кварчия Р.В., Цвижба Д.В. рассмотрел уголовное дело по надзорной жалобе защитника Воуба В.В. – адвоката Корсая Н.З. на приговор Верховного суда от 15 декабря 2023 года в отношении Воуба Вадима Виталиевича, осужденного по п. «е» ч. 2 ст. 99 (убийство, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 217 (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия), ч. 1 ст. 106 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Приговором Верховного суда от 15 декабря 2023 года Воуба В.В. осужден к наказанию в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Президиум Верховного суда отказал в удовлетворении надзорной жалобы и оставил в силе приговор Верховного суда от 15 декабря 2023 года в отношении Воуба В.В.