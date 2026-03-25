ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ ВАДИМА ВОУБА ОСТАВЛЕН В СИЛЕ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Сухум. 25 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Президиум Верховного суда Республики Абхазия в составе председательствующего Бутба С.Р., членов Президиума Авидзба М.З., Гамисония Г.Г., Кварчия Р.В., Цвижба Д.В. рассмотрел уголовное дело по надзорной жалобе защитника Воуба В.В. – адвоката Корсая Н.З. на приговор Верховного суда от 15 декабря 2023 года в отношении Воуба Вадима Виталиевича, осужденного по п. «е» ч. 2 ст. 99 (убийство, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 217 (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия), ч. 1 ст. 106 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Приговором Верховного суда от 15 декабря 2023 года Воуба В.В. осужден к наказанию в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Президиум Верховного суда отказал в удовлетворении надзорной жалобы и оставил в силе приговор Верховного суда от 15 декабря 2023 года в отношении Воуба В.В.

Другие материалы в этой категории: « ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОМИТЕТ РАССМОТРЕЛ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ ПОЖАР В СУХУМЕ »
