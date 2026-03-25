ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
МУЗЕЙ ГУЛИА ПРЕДСТАВИТ АБХАЗИЮ НА «ГОРЬКОВСКИХ ЧТЕНИЯХ» В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Среда, 25 марта 2026
Сухум. 25 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Сотрудники Литературно-мемориального музея Д. И. Гулиа примут участие в XLII Международной научной конференции «Горьковские чтения», которая пройдет в 2026 году в Нижнем Новгороде – на родине Максима Горького.

В состав делегации вошли директор музея Светлана Корсая и старший научный сотрудник Заира Кокоскир. Поездка состоится по приглашению Государственного музея А. М. Горького и станет продолжением сотрудничества, начатого в 2025 году в Сухуме в рамках Дней культуры Нижнего Новгорода. Тема конференции – «М. Горький в исследованиях XXI столетия». Участников ждут доклады и дискуссии о наследии писателя и его роли в культурно-исторических процессах.

Светлана Корсая представит доклад о постановке пьесы Горького «Последние» на сцене Абхазского драматического театра им. С. Чанба. Участие музея подчеркивает его активную роль в научной и культурной жизни и способствует развитию международного сотрудничества.

