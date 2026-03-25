ОБСУДИЛИ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО АБХАЗИИ И РОССИИ

Сухум. 25 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба встретился с торговым представителем Российской Федерации в Республике Абхазия Залиной Кобесовой. На встрече обсудили торгово-экономическое сотрудничество Республики Абхазия и Российской Федерации в контексте достигнутых соглашений, а также ряд важных аспектов двустороннего сотрудничества в области экономики.