РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Сухум. 26 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Парламенте состоялось расширенное заседание Комитета бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. В нем приняли участие представитель президента Республики Абхазия в Парламенте Дмитрий Шамба, министр финансов Саид Губаз, министр экономики Теймураз Миквабия, министр по налогам и сборам Эдгар Бения и его заместитель Батал Гулия, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Анана Гогохия и другие.

Участники заседания рассмотрели направленное на утверждение Кабинета Министров «Об одобрении «Перечня технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся на территории Абхазии, необходимого для создания производства товаров, ввоз которого на таможенную территорию Республики Абхазия не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения)». Одобренный Комитетом документ предусматривает корректировку перечня оборудования, ввозимого для создания производства товаров и освобождаемого от налога на добавленную стоимость в соответствии с Законом «О налоге на добавленную стоимость».

В рамках повестки дня заседания был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Таможенный кодекс Республики Абхазия», который уточняет порядок размещения и работы магазинов беспошлинной торговли (duty free) на территории республики. В частности, в соответствии с изменениями предлагается, что магазины беспошлинной торговли смогут располагаться только в пунктах пропуска через государственную границу. Действующая норма, допускавшая «иные места, определяемые таможенными органами», исключается. Также законопроектом определяется срок действия ранее выданных разрешительных документов на учреждение магазинов беспошлинной торговли и пр.

В обсуждении данного вопроса участвовали как представители действующих магазинов беспошлинной торговли, так и торговых предприятий внутреннего рынка, не имеющих отношения к данному виду деятельности. По итогам обсуждения Комитетом было принято решение вынести данный законопроект на очередное заседание сессии Парламента для принятия в первом чтении.

Затем обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших службу в таможенных органах, и их семей», который разработан и направлен на создание единых правовых подходов в пенсионном обеспечении сотрудников всех силовых структур. «Его принятие обеспечит правовую защиту лиц, проходивших службу в таможенных органах и принимавших участие в защите Республики Абхазия, создаст условия для более справедливого и прозрачного механизма учёта выслуги лет, а также устранит имеющееся правовое неравенство между различными категориями сотрудников силовых ведомств», – говорится авторами законопроекта в пояснительной записке.

Члены Комитета приняли решение рекомендовать Парламенту на очередном заседании сессии принять данный законопроект в первом чтении.

В соответствии с повесткой дня заседания депутаты рассмотрели законопроект «О внесении изменений в закон Республики Абхазия «О государственной пошлине», который предусматривает новый вид государственной пошлины. Обсудив представленные поправки, члены комитета рекомендовали принять данный законопроект во втором чтении на заседании сессии Парламента.

Депутаты рассмотрели и проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия». Предлагаемые изменения призваны повысить эффективность планирования бюджета, обеспечить соблюдение принципов достоверности бюджета и адресности и целевого характера использования бюджетных средств.

В результате обсуждения депутаты приняли решение предложить Парламенту рассмотреть данный вопрос на ближайшем заседании сессии для принятия его в первом чтении.