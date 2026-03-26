НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ ИЗЪЯТО У ЖИТЕЛЯ АРХАНГЕЛЬСКА
Сухум. 26 марта 2026 г. Абхазия-Информ. У жителя г. Архангельск Телова Владимира Сергеевича, 1984 г.р. в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на посту «Мюссера» сотрудниками уголовного розыска контрольного пункта милиции изъято наркотическое средство. Как установлено экспертами – запрещенное вещество «каннабис» в крупном размере.
На момент задержания гражданин следовал на автомобиле «Škoda Octavia», зарегистрированном в Российской Федерации. В отношении Владимира Телова по ч. 2 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело, расследование которого проводит следственное отделение Гудаутского районного отдела внутренних дел.
Об этом сообщает сайт МВД.
