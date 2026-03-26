РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АБХАЗИИ И РОССИИ

Сухум. 26 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялось рабочее совещание в формате видеоконференцсвязи между Министерствами здравоохранения Республики Абхазия и Российской Федерации. Ключевой темой встречи стала реализация мероприятий по модернизации медицинской отрасли республики и гармонизация законодательства в рамках формирования общего социально-экономического пространства.

С приветственным словом к участникам обратились министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба и замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий.

В ходе совещания стороны детально обсудили исполнение пунктов совместной программы, направленной на улучшение качества медицинской помощи жителям Абхазии.

Эдуард Бутба проинформировал о ходе работы над основным законом Республики Абхазия в сфере здравоохранения и мерах по приведению нормативной базы в соответствие с современными стандартами.

Участники сверили графики реализации инфраструктурных и организационных мероприятий, предусмотренных планом развития отрасли на ближайшие три года.

Главврач ЦРБ Гагры Индира Арсалия сообщила о первых результатах внедрения «бережливых технологий» в медучреждениях республики, а также итоги работы участковых терапевтов в вечерние часы и выходные дни. Этот проект направлен на повышение доступности первичной медико-санитарной помощи для населения.

Главврач Республиканской больницы Эрик Хатхва проинформировал о работе Республиканского сосудистого центра и Центра телемедицинских консультаций.

Руководство управления капитального строительства РА сообщило о ходе строительства Республиканской детской больницы.

По итогам ВКС стороны подтвердили готовность к дальнейшему тесному взаимодействию для оперативного решения текущих задач и обеспечения качественного медицинского сопровождения граждан.