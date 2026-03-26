ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА АБХАЗИИ ПО БОКСУ
Сухум. 26 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В поселке Агудзера завершились чемпионат и первенство Абхазии по боксу, объединившие 130 спортсменов из всех городов и районов республики. Соревнования прошли по действующим правилам AIBA и охватили три возрастные категории: 2008-2009, 2010-2011 и 2012-2013 годов рождения.
В старшей возрастной группе (2008-2009 года рождения) победителями стали: Инал Годжуа (Очамчыра, 51 кг), Данил Агрба (Сухум, 54 кг), Данил Хагба (Сухум, 60 кг), Давид Барциц (Гагра), Данил Догузия (Очамчыра, 63,5 кг), Даниель Дбар (Гагра, 71 кг), Дмитрий Мартиросян (Гулрыпш, 75 кг), Рафаэль Кесян (Гулрыпш, 92+ кг), Данат Лакоба (Гудаута, 57 кг).
Серебряными призерами стали Леван Барганджия (Сухум, 51 кг), Лев Усов (Гагра, 54 кг), Алмасхан Губаз (Гагра, 60 кг), Дамир Габуния (Гудаута, 60 кг), Нарт Кокоскерия (Гагра, 63,5 кг), Нарт Кожемякин (Гагра, 71 кг), Кирилл Кожемякин (Гагра, 75 кг), Юрий Саакян (Гагра, 92+ кг), Алан Барциц (Гудаута, 57 кг).
Среди спортсменов 2010-2011 годов рождения первые места заняли Владислав Шульгин (Гагра, 46 кг), Давид Язиджян (Гагра, 48 кг), Макар Апозян (Гулрыпш, 48 кг), Геннадий Ценадзе (Гагра, 52 кг), Мате Аркания (Гал, 52 кг), Леварса Аджинджал (Гулрыпш, 54 кг), Дмитрий Дудук (Пицунда, 54 кг), Инал Хурхумал (Сухум, 57 кг), Ефрем Эшба (Гудаута, 57 кг), Имил Шарапов (Новый Афон, 60 кг), Даниэль Багарян (Гулрыпш, 60 кг), Никита Алисов (Сухум, 63 кг), Владислав Амичба (Гудаута, 63 кг), Георгий Гиндия (Гал, 66 кг), Нар Квеквескири (Сухум, 66 кг), Сандро Цимцба (Гагра, 70 кг), Эдгар Депелян (Гулрыпш, 75 кг), Аслан Киркинадзе (Очамчыра, 80 кг), Данил Цаава (Сухум, 80+ кг).
Вторыми стали Кирилл Янукян (Гулрыпш, 46 кг), Рауф Паразия (Гагра, 48 кг), Самир Кове (Гудаута, 48 кг), Давид Джоджуа (Гал, 52 кг), Сандро Цвижба (Сухум, 52 кг), Давид Чежия (Сухум, 54 кг), Астан Квициния (Сухум, 54 кг), Ираклий Бойко (Очамчыра, 57 кг), Астан Кадахашвили (Гудаута, 57 кг), Еснат Мукба (Сухум, 60 кг), Станислав Квеквескири (Гал, 60 кг), Никита Конджария (Гагра, 63 кг), Эрик Мамед-оглы (Гагра, 63 кг), Давид Мелетян (Гагра, 66 кг), Айнар Убирия (Очамчыра, 66 кг), Алан Хашиг (Гагра, 70 кг), Баграт Цурцумия (Сухум, 75 кг), Александр Елбакиев (Гулрыпш, 80 кг), Матфей Ардзинба (Сухум, 80+ кг).
В младшей возрастной группе (2012-2013 года рождения) победителями стали Эльдар Чепнян (Гулрыпш, 33 кг), Леван Карчава (Гулрыпш, 34 кг), Гор Апозян (Гулрыпш, 40 кг), Сумбат Саакян (Сухум), Альберт Рогонян (Гагра, 44 кг), Рафаэль Буюклян (Гулрыпш, 46 кг), Рустам Хашба (Сухум, 48 кг), Давид Айба (Сухум, 50 кг), Эдгар Чакучян (Гулрыпш, 52 кг), Нар Джинджолия (Сухум, 54 кг), Алан Тания (Очамчыра, 57 кг), Леон Хиба (Сухум, 60 кг), Рафаэль Тополян (Гулрыпш, 60 кг), Баграт Шамба (Очамчыра, 66 кг).
Вторые места заняли Эмир Гиндия (Очамчыра, 33 кг), Давид Кучуберия (Гулрыпш, 34 кг), Леон Кортава (Сухум, 40 кг), Рауль Шавтиков (Сухум, 42 кг), Артур Рогонян (Гулрыпш, 44 кг), Натан Сеин (Гагра, 46 кг), Иракли Цатава (Гал, 48 кг), Сурен Атулян (Гулрыпш, 50 кг), Руслан Ордоян (Гагра, 52 кг), Виталий Клепацкий (Очамчыра, 54 кг), Асхан Инапха (Гудаута, 57 кг), Дамир Агрба (Сухум, 60 кг), Максим Кяхба (Гудаута, 60 кг), Никита Никонов (Гал, 66 кг).
Организаторами соревнований выступили Госкомитет по делам молодежи и спорта и Федерация бокса Абхазии.
