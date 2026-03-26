ИНАЛ ГАДЕЛИЯ ЗАВОЕВАЛ БРОНЗУ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ В МОСКВЕ

 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

Новости Четверг, 26 марта 2026 18:58
Оцените материал
(0 голосов)
Сухум. 26 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Инал Гаделия стал бронзовым призером международного «Кубка основоположников самбо», который прошел в Москве. Спортсмен выступал в весовой категории свыше 98 кг.

На пути к медали Гаделия провел четыре схватки, одержав три победы и потерпев одно поражение. В предварительной части турнира он уверенно выиграл у представителей Беларуси и Кыргызстана. В полуфинале уступил спортсмену из России, однако в поединке за бронзу одержал победу над представителем Азербайджана.

В турнире приняли участие около 200 самбистов из 20 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Соревнования традиционно отличаются высокой конкуренцией и зрелищными поединками – медали разыгрываются в классическом и боевом самбо среди мужчин и женщин.

«Кубок основоположников самбо» считается негласным Кубком мира. Турнир был переименован в 2022 году и входит в число трех крупнейших международных стартов по самбо, наряду с соревнованиями, проводимыми в Армении и Таджикистане.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 26 марта 2026 18:59

Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.