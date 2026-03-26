ИНАЛ ГАДЕЛИЯ ЗАВОЕВАЛ БРОНЗУ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ В МОСКВЕ

Сухум. 26 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Инал Гаделия стал бронзовым призером международного «Кубка основоположников самбо», который прошел в Москве. Спортсмен выступал в весовой категории свыше 98 кг.

На пути к медали Гаделия провел четыре схватки, одержав три победы и потерпев одно поражение. В предварительной части турнира он уверенно выиграл у представителей Беларуси и Кыргызстана. В полуфинале уступил спортсмену из России, однако в поединке за бронзу одержал победу над представителем Азербайджана.

В турнире приняли участие около 200 самбистов из 20 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Соревнования традиционно отличаются высокой конкуренцией и зрелищными поединками – медали разыгрываются в классическом и боевом самбо среди мужчин и женщин.

«Кубок основоположников самбо» считается негласным Кубком мира. Турнир был переименован в 2022 году и входит в число трех крупнейших международных стартов по самбо, наряду с соревнованиями, проводимыми в Армении и Таджикистане.