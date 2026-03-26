ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ОТЧЕТНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В АГУ

Сухум. 26 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба принял участие в открытии ежегодной научно-практической конференции в Абхазском государственном университете.

В своем выступлении проектор АГУ по научной работе, доктор филологических наук Джульетта Адлейба остановилась на основных направлениях и результатах научно-исследовательской работы Абхазского государственного университета в 2025 году.

Участники конференции заслушали доклады:

кандидата биологических наук Ларисы Ахуба «Биомаркеры патологического и физического старения и перспективы их использования в формировании индивидуального паспорта долгожителей»;

кандидата физико-математических наук Хаути Озова «О взаимодействие Абхазского государственного университета с партнёрами на примере кафедры «Энергетические системы» агроинженерного факультета;

кандидата экономических наук Инги Ардзинба «Демографический суверенитет в контексте национальной безопасности;

кандидата юридических наук Константина Амкуаб «О трансформации системы государственного управления в Республике Абхазия: институциональные аспекты»;

аспиранта Даниила Козловского «Лингвистические и статистические маркеры идентификации текстов, созданных генеративными языковыми моделями».

В рамках конференции было подписано соглашение о сотрудничестве между АГУ и Министерством просвещения Абхазии.

Научно-практическая конференции в АГУ продлится до 10 апреля 2026 года.