ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
Сухум. 26 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство обороны информирует граждан, что в соответствии с планом подготовки на 2026 учебный год, в Вооруженных силах Республики Абхазия проходит завершающий этап учений с боевой стрельбой. Учения проходят на полигонах восточной части Абхазии.
Личный состав отрабатывает навыки управления силами и средствами при выполнении задач по предназначению.
В ходе учений применяются различные виды стрелкового оружия, артиллерия и бронетехника.
Звуки выстрелов и разрывов, которые могут быть слышны в прилегающих районах, являются частью учебного процесса. Ситуация находится под полным контролем военного командования.
МО просит граждан сохранять спокойствие.
