ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ

Новости Четверг, 26 марта 2026 19:05
ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ

Сухум. 26 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство обороны информирует граждан, что в соответствии с планом подготовки на 2026 учебный год, в Вооруженных силах Республики Абхазия проходит завершающий этап учений с боевой стрельбой. Учения проходят на полигонах восточной части Абхазии.

Личный состав отрабатывает навыки управления силами и средствами при выполнении задач по предназначению.

В ходе учений применяются различные виды стрелкового оружия, артиллерия и бронетехника.

Звуки выстрелов и разрывов, которые могут быть слышны в прилегающих районах, являются частью учебного процесса. Ситуация находится под полным контролем военного командования.

МО просит граждан сохранять спокойствие.

