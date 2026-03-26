ПАМЯТЬ ВОИНОВ-ДОБРОВОЛЬЦЕВ УВЕКОВЕЧЕНА В ДУРИПШСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №2

Сухум. 26 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В рамках программы по военно-патриотическому воспитанию молодежи и сохранению исторической памяти, в Дурипшской средней школе №2 состоялась торжественная церемония присвоения учебным классам имен воинов-добровольцев, павших при защите интересов народа.

Министерство обороны выступило с официальной поддержкой данной инициативы, подчеркнув, что преемственность поколений является фундаментом национальной безопасности и гражданского общества.

В ходе мероприятия было объявлено, что отныне классы школы будут с гордостью носить имена добровольцев: Дзиова Алана Борисовича, Додонова Александра Вячеславовича.

Представители оборонного ведомства обратились к учащимся с призывом быть достойными памяти героев не только на словах, но и в повседневных делах: в отличной учебе, спортивных достижениях и взаимовыручке. Биографии Алана Борисовича и Александра Вячеславовича теперь официально включены в школьную летопись как пример мужества и верности присяге.

Министерство обороны выразило глубокую благодарность руководству школы и местной администрации за активную позицию в вопросах патриотического воспитания.