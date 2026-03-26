 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПАМЯТЬ ВОИНОВ-ДОБРОВОЛЬЦЕВ УВЕКОВЕЧЕНА В ДУРИПШСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №2

Четверг, 26 марта 2026
Оцените материал
(0 голосов)
ПАМЯТЬ ВОИНОВ-ДОБРОВОЛЬЦЕВ УВЕКОВЕЧЕНА В ДУРИПШСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №2

Сухум. 26 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В рамках программы по военно-патриотическому воспитанию молодежи и сохранению исторической памяти, в Дурипшской средней школе №2 состоялась торжественная церемония присвоения учебным классам имен воинов-добровольцев, павших при защите интересов народа.

Министерство обороны выступило с официальной поддержкой данной инициативы, подчеркнув, что преемственность поколений является фундаментом национальной безопасности и гражданского общества.

В ходе мероприятия было объявлено, что отныне классы школы будут с гордостью носить имена добровольцев: Дзиова Алана Борисовича, Додонова Александра Вячеславовича.

Представители оборонного ведомства обратились к учащимся с призывом быть достойными памяти героев не только на словах, но и в повседневных делах: в отличной учебе, спортивных достижениях и взаимовыручке. Биографии Алана Борисовича и Александра Вячеславовича теперь официально включены в школьную летопись как пример мужества и верности присяге.

Министерство обороны выразило глубокую благодарность руководству школы и местной администрации за активную позицию в вопросах патриотического воспитания.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 26 марта 2026 19:12

Последнее от Super User

Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.