В СУХУМЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РЕГИСТРАЦИОННОГО ЭТАПА КОНКУРСА «АБХАЗИЯ РЕКОМЕНДУЕТ»

Сухум. 26 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Результаты кампании на пресс-конференции представили министр туризма Астамур Логуа, гендиректор АНО «Команда Абхазии» Георгий Габуния и начальник управления гуманитарной политики администрации президента Виктория Бебия.

Министр туризма подчеркнул, что проект играет ключевую роль в формировании имиджа страны и стимулирует интерес гостей к повторным визитам. По словам Логуа, конкурс позволяет выявлять лучшие практики в сфере гостеприимства и развивать «карту сервисов» республики.

«В состав экспертного совета конкурса вошли 12 человек - представители профильных ведомств, инвесторы, деятели бизнеса и культуры. Все они – признанные профессионалы, известные своими достижениями в предпринимательстве и эффективной реализацией проектов», – сообщил Логуа.

Основными критериями отбора стали качество обслуживания, наличие обратной связи от гостей, вклад в развитие туристической отрасли региона, а также работа по сохранению и популяризации национальных традиций.

«Наша прямая обязанность – поддержать таких людей», – отметил министр.