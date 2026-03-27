ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ МИНИ-ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ

Новости Пятница, 27 марта 2026 20:24
ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ МИНИ-ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ

Сухум. 27 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба и вице-президент Беслан Бигвава приняли участие в открытии мини-футбольного поля в селе Лыхны.

Выступая на открытии поля, президент подчеркнул, что создание современной спортивной инфраструктуры в селах является приоритетной задачей.

«Присутствие главы государства здесь означает приоритет развития села и создание условий для того, чтобы молодежь не покидала родные места. Текущий год объявлен Годом села именно для того, чтобы направить все усилия на поддержку наших сел, где сохраняются традиции, обычаи и культура. Сохранение села это сохранение народа, нашего уникального языка и государственности. Мы понимаем значение этой работы и продолжим делать все возможное для развития сел», – отметил Бадра Гунба.

Строительство объекта было начато по поручению президента, данному в ходе его рабочей поездки в село в мае 2025 года. Реализация проекта велась за счет средств республиканского бюджета.

В ходе рабочих поездок в Гудаутский район президент лично контролировал ход работ. На площадке площадью 800 м² подготовили основание, уложили искусственный газон, установили системы освещения и ограждение.

В ходе работ Президент поручил дополнить проект для повышения комфорта и безопасности – в результате на объекте были обустроены трехъярусные трибуны на 150 мест с защитным навесом.

