ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ МИНИ-ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ
Сухум. 27 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба и вице-президент Беслан Бигвава приняли участие в открытии мини-футбольного поля в селе Лыхны.
Выступая на открытии поля, президент подчеркнул, что создание современной спортивной инфраструктуры в селах является приоритетной задачей.
«Присутствие главы государства здесь означает приоритет развития села и создание условий для того, чтобы молодежь не покидала родные места. Текущий год объявлен Годом села именно для того, чтобы направить все усилия на поддержку наших сел, где сохраняются традиции, обычаи и культура. Сохранение села – это сохранение народа, нашего уникального языка и государственности. Мы понимаем значение этой работы и продолжим делать все возможное для развития сел», – отметил Бадра Гунба.
Строительство объекта было начато по поручению президента, данному в ходе его рабочей поездки в село в мае 2025 года. Реализация проекта велась за счет средств республиканского бюджета.
В ходе рабочих поездок в Гудаутский район президент лично контролировал ход работ. На площадке площадью 800 м² подготовили основание, уложили искусственный газон, установили системы освещения и ограждение.
В ходе работ Президент поручил дополнить проект для повышения комфорта и безопасности – в результате на объекте были обустроены трехъярусные трибуны на 150 мест с защитным навесом.
