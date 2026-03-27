30 МАРТА СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
Сухум. 27 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Заседание Кабинета министров состоится 30 марта. Начало в 11 часов.
Повестка заседания:
Об исполнении республиканского бюджета за 2025 год;
Об исполнении бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. за 2025 год;
Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Республики Абхазия за 2025 год;
Об исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия за 2025 год;
Об исполнении бюджета Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия за 2025 год;
Об исполнении бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия за 2025 год;
Об исполнении бюджета Дорожного фонда Республики Абхазия за 2025 год;
Об определении цен (тарифов) на платные медицинские услуги в государственных медицинских учреждениях Республики Абхазия;
О льготном обеспечении лекарственными средствами и медицинскими изделиями инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов;
О повышении эффективности деятельности республиканских унитарных предприятий;
Об утверждении цен на билеты на посещение Рицинского реликтового национального парка;
О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 31 мая 2024 года №66 «О ставках и базе для исчисления таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров»;
Об утверждении отчета о результатах приватизации имущества республиканской собственности за 2025 год.
- БАДРА ГУНБА ПОСЕТИЛ ДЕТСКИЙ САД «АКАРМАЦЫС»
- ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ МИНИ-ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ
- ВЛАДИМИР ДЕЛБА: МЫ РАССЧИТЫВАЕМ НА ПЛОДОТВОРНУЮ РАБОТУ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
- УКАЗЫ О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА АБХАЗИИ
- ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ДЕЯТЕЛЕЙ ИСКУССТВА С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ТЕАТРА