30 МАРТА СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Сухум. 27 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Заседание Кабинета министров состоится 30 марта. Начало в 11 часов.

Об исполнении республиканского бюджета за 2025 год;

Об исполнении бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. за 2025 год;

Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Республики Абхазия за 2025 год;

Об исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия за 2025 год;

Об исполнении бюджета Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия за 2025 год;

Об исполнении бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия за 2025 год;

Об исполнении бюджета Дорожного фонда Республики Абхазия за 2025 год;

Об определении цен (тарифов) на платные медицинские услуги в государственных медицинских учреждениях Республики Абхазия;

О льготном обеспечении лекарственными средствами и медицинскими изделиями инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов;

О повышении эффективности деятельности республиканских унитарных предприятий;

Об утверждении цен на билеты на посещение Рицинского реликтового национального парка;

О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 31 мая 2024 года №66 «О ставках и базе для исчисления таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров»;

Об утверждении отчета о результатах приватизации имущества республиканской собственности за 2025 год.