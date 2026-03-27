ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ВЛАДИМИР ДЕЛБА: МЫ РАССЧИТЫВАЕМ НА ПЛОДОТВОРНУЮ РАБОТУ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

Сухум. 27 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провел брифинг для журналистов, на котором рассказал о проведении Международного экономического форума в Абхазии. По инициативе главы государства со 2 по 4 апреля текущего года в Республике Абхазия проводится Международный экономический форум «Абхазия – инвестиции в будущее». Предстоящее событие является продолжением экономической политики, проводимой в нашей стране. Основными целями форума являются демонстрация инвестиционного потенциала Республики Абхазия, укрепления деловых связей с нашими внешними партнерами, а также выработки конкретных механизмов для улучшения делового климата и содействия росту прямых инвестиций в экономику нашей страны.

«Мы надеемся, что форум станет значимой площадкой для диалога между государством, бизнесом и экспертным сообществом. Главная задача для нас обеспечить переход от теории к практическим решениям и проектам. Главой государства дано поручение самым внимательным образом отнестись к предложениям, сформулированным на полях работы форума и в рамках тематических секций. Все это в обязательном порядке будет проанализировано профильными ведомствами и учтено в планах Правительства», – подчеркнул Делба.

Он напомнил, что Форум проходит в год, объявленный президентом Годом села, что придаёт особый акцент развитию сельских территорий и агропромышленного комплекса. Мы ожидаем, что эта тема будет одной из ключевых.

Насыщенная программа Форума включает пленарные заседания на открытии и подведении итогов Форума и 6 круглых столов по ключевым направлениям социально-экономического развития Республики Абхазия:

«Роль государства в поддержке инвестиционной деятельности»;

«Развитие сельского хозяйства»;

«Туризм как драйвер развития экономики»;

«Перспективы развития авиасообщения и влияние транспортной инфраструктуры на развитие экономики»;

«Традиции и перспективы развития виноградарства и виноделия»;

«Влияние креативных индустрий на современную экономику».

Каждый круглый стол предполагает презентацию существующих и планируемых мер государственной поддержки, обсуждение системных проблем отрасли и выработку конкретных предложений по совершенствованию нормативного регулирования и механизмов финансирования, снятию излишних административных барьеров.

Также для гостей форума прорабатывается культурная программа и ряд мероприятий, связанных с демонстрацией инвестиционного потенциала нашей страны, выставки отечественных производителей и ремесленников и достижений по реализованным с Российской Федерацией совместных проектов.

Несмотря на то, что большая часть Форума пройдет в городе Сухум, отдельные мероприятия и круглые столы будут проведены и в районах нашей страны, в частности в Очамчырском и Гудаутском.

В работе Форума примут участие руководители государственных органов, отвечающие за развитие отраслей экономики. Мы ожидаем прибытия гостей форума из ближнего и дальнего зарубежья, в первую очередь, конечно, представителей нашего стратегического партнера – Российской Федерации, включая руководство ряда российских регионов, руководителей ФОИВов.

Также на самом высоком уровне будет представлена делегация Южной Осетии во главе с президентом Гаглоевым Аланом Эдуардовичем, из иностранных делегаций также ожидается прибытие отдельных представителей из Таджикистана и Кыргызстана, возможно участие представителей ряда других стран. В числе участников форума значимую часть будут занимать представители бизнес-сообщества, общественных организаций, экспертных и деловых кругов Абхазии, России и ряда других стран. Мы рассчитываем на плодотворную работу участников форума и на хорошие результаты в целом.

На полях форума ожидается подписание ряда соглашений, меморандумов и протоколов о намерениях по различным направлениям, в том числе в сфере регионального сотрудничества, развития сельского хозяйства, креативных индустрий, культуры, а также некоторые соглашения в торгово-экономической и инвестиционной сфере с участием представителей абхазского и российского бизнеса.

