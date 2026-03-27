ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
УКАЗЫ О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА АБХАЗИИ

Новости Пятница, 27 марта 2026 20:05
УКАЗЫ О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА АБХАЗИИ

Сухум. 27 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Международный день театра Президент Бадра Гунба подписал ряд указов.

За заслуги в области театрального искусства Абхазии и высокий вклад в развитие культуры почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Абхазия» присвоено генеральному директору ГУ «Государственный Русский театр драмы им. Ф.А. Искандера» Ираклию Хинтба.

За заслуги в области театрального искусства почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия» присвоено актеру Ткуарчалского абхазского театра комедии им. Ш. Пачалиа Вахтангу Тодуа.

За заслуги в области театрального искусства, вклад в популяризацию, развитие и укрепление культурных и творческих связей между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Абхазия» присвоено режиссеру Юго-Осетинского государственного драматического театра имени К.Л. Хетагурова Тамерлану Дзудцову.

За вклад в развитие театрального искусства почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия» присвоено актерам Абхазского государственного молодежного театра Альдоне Адлейба и Фриде Лейба.

