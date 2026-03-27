УКАЗЫ О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА АБХАЗИИ

За заслуги в области театрального искусства Абхазии и высокий вклад в развитие культуры почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Абхазия» присвоено генеральному директору ГУ «Государственный Русский театр драмы им. Ф.А. Искандера» Ираклию Хинтба.

Сухум. 27 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Международный день театра Президент Бадра Гунба подписал ряд указов.

За заслуги в области театрального искусства почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия» присвоено актеру Ткуарчалского абхазского театра комедии им. Ш. Пачалиа Вахтангу Тодуа.

За заслуги в области театрального искусства, вклад в популяризацию, развитие и укрепление культурных и творческих связей между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Абхазия» присвоено режиссеру Юго-Осетинского государственного драматического театра имени К.Л. Хетагурова Тамерлану Дзудцову.

За вклад в развитие театрального искусства почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия» присвоено актерам Абхазского государственного молодежного театра Альдоне Адлейба и Фриде Лейба.