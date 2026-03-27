ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ДЕЯТЕЛЕЙ ИСКУССТВА С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ТЕАТРА

Гәык-ԥсыкала ишәыдысныҳәалоит Атеатр жәларбжьаратәи амш!

Атеатр еснагь адоуҳатә еиҿцааразы иҷыдоу ҭыԥны иҟан, уи ус иагьаанхоит, уа ииуеит иҵаулоу ахшыҩҵакқәа, ишьақәгылоит хра злоу аҵасқәа, абиԥарақәа реимадара еиқәхоит.

Атеатртә ҟазара ихадоу ароль нанагӡоит акультура аҿиараҿы, ауаҩы иҩнуҵҟатәи идунеи арбеиараҿы, ауаажәларра иреиӷьу рҟазшьатә ҷыдарақәа рырӷәӷәараҿы.

Аҵак ҷыда амоуп Аԥсны атеатрқәа – Самсон Ҷанба ихьӡ зху Аԥсуа ҳәынҭқарратә драматә театр, Фазиль Искандер ихьӡ зху Аурыс драма атеатр, Аҳәынҭқарратә аҿартә театр, Шәарах Ԥачалиа ихьӡ зху Тҟәарчалтәи акомедиа атеатр русура. Амилаҭтә культуреи, ахатәы бызшәеи реиқәырхареи рырҿиареи, ажәлар рдоуҳатә традициақәеи ркультуратә ҭынхеи рырӷәӷәараҿы хәы змаӡам алагала ҟашәҵоит.

Шәбаҩхатәреи, шәус гәык-ԥсыкала азыҟазаареи, еснагь иаашәырԥшуа арҿиаратә ԥшаареи ирыбзоураны асценаҿы аҭоурых аԥсы ҭалоит, аԥсуа культура абеиарақәа ааԥшуеит, ҳаамҭазтәи атәыла акультуратә наӡааӡарақәа шьақәгылоит.

Шәара шәнапы злаку аус иаҭахуп ахамеигӡареи аҟазара гәыкала абзиабареи. Шәара иаԥышәҵо иналукааша ақәгыларақәа рыдагьы, ахәаԥшҩы иҿы иреиӷьу ацәаныррақәеи ахшыҩҵакқәеи шәырҿыхоит.

Гәык-ԥсыкала ишәзеиӷьасшьоит агәабзиара, иҿымцәаауа арҿиаратә гәацԥыҳәара, ақәыргыламҭа шьахәқәа, аџьшьара шәызҭо ахәаԥшцәа, аҟазара амаҵ аураҿы ԥхьаҟатәи ақәҿиарақәа!»

Уважаемые работники театра!

Театр всегда был и остаётся особым пространством духовного общения, где рождаются глубокие смыслы, формируются ценности и сохраняется живая связь поколений.

Театральное искусство играет важнейшую роль в развитии культуры, обогащении внутреннего мира человека и укреплении нравственных ориентиров общества. Особое значение имеет деятельность театров Абхазии – Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба, Русского театра драмы имени Фазиля Искандера, Государственного молодёжного театра и Ткуарчалского театра комедии имени Шараха Пачалия.

Вы вносите неоценимый вклад в сохранение и развитие национальной культуры, родного языка, укрепление духовных традиций и культурного наследия народа. Благодаря вашему таланту, преданности делу и постоянному творческому поиску на сцене оживает история, раскрывается богатство абхазской культуры и формируется современное культурное пространство страны.

Ваш труд требует высокой самоотдачи, вдохновения и искренней любви к искусству. Вы не только создаёте яркие постановки, но и воспитываете зрителя, пробуждаете в нём лучшие чувства и мысли. От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого творческого вдохновения, новых ярких постановок, благодарных зрителей и дальнейших успехов в служении искусству!»