ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ УКАЗ О ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
Сухум. 27 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба подписал Указ «О призыве в апреле-июне 2026 года граждан Республики Абхазия на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву».
Согласно Указу, с 1 апреля по 30 июня 2026 года на военную службу призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе, а военнослужащие, срок службы по призыву которых истек, подлежат увольнению.
Кабинету Министров, администрациям районов и города Сухум поручено обеспечить выполнение в полном объеме мероприятий, связанных с призывом на военную службу и увольнением с военной службы граждан Республики Абхазия.
