ПОСЕЩЕНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №1 И ОСМОТР НАБЕРЕЖНОЙ В ГУДАУТЕ

Президент отметил, что на регулярной основе получает информацию о состоянии образовательных учреждений. В частности, Бадра Гунба был проинформирован о дефиците учебных классов и необходимости ремонта одного из корпусов школы.

Сухум. 27 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба посетил Гудаутскую среднюю школу №1. Главу государства сопровождали вице-президент Беслан Бигвава и министр просвещения Хана Гунба.

Осмотрев здание, Бадра Гунба сообщил преподавательскому составу о принятом решении отремонтировать данный корпус. Работы начнутся с замены окон. По остальным направлениям по поручению президента строители уже приступили к составлению проектно-сметной документации.

Глава государства подчеркнул, что школа, имеющая богатую историю и воспитавшая не одно достойное поколение, получит все необходимые условия для работы. В ходе встречи с педагогическим коллективом Бадра Гунба поблагодарил учителей за труд.

«Обязанность руководства страны – оказывать вам всестороннюю поддержку и создавать все необходимые условия для того, чтобы наши дети учились в современной и благоустроенной школе», – подчеркнул глава государства.

Затем в ходе своего пребывания в Гудауте Бадра Гунба проинспектировал ход реконструкции набережной.

Глава государства прошелся по набережной, чтобы оценить текущее состояние и темпы проводимых работ.