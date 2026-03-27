ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ РАСШИРИТЬ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ-ИНВАЛИДОВ

Сухум. 27 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Сегодня в Парламенте прошло заседание Комитета по обороне и национальной безопасности. Члены комитета рассмотрели проект закона «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых действий на территории Республики Абхазия».

В настоящее время право на внеочередную бесплатную установку домашнего телефона, льготы в размере 50% от установленных тарифов на оплату жилой площади, коммунальных услуг (электроэнергия, водоснабжение и др.) и за пользование домашним телефоном предоставляется инвалидам I и II групп. Законопроектом предлагается расширить меры социальной поддержки и установить льготы для ветеранов-инвалидов III группы.

Инициатор законопроекта Астамур Герхелия отметил, что данная категория ветеранов также заслуживает государственной поддержки.

По итогам обсуждения члены комитета единогласно приняли решение вынести данный законопроект на ближайшее заседание сессии Парламента для принятия в первом чтении.