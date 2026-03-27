ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ ЗАКОНОПРОЕКТА О РАТИФИКАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОГЛАШЕНИЙ

Новости Пятница, 27 марта 2026 20:41
ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ ЗАКОНОПРОЕКТА О РАТИФИКАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОГЛАШЕНИЙ

Сухум. 27 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Парламенте прошло заседание Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками. В нем приняли участие министр экономики Теймураз Миквабия, министр просвещения Хана Гунба и ее заместитель Хибла Шамба, замминистра обороны Нодар Авидзба, заместитель министра иностранных дел Одиссей Бигвава.

Был рассмотрен проект закона Республики Абхазия «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о взаимном признании ученых степеней».

Соглашение, подписанное в Москве 18 декабря 2025 года, устанавливает взаимное признание ученых степеней кандидата и доктора наук, присужденных в обеих странах, что дает их обладателям право на соискание более высокой степени и осуществление профессиональной деятельности на территории другого государства. Документы об ученых степенях принимаются без легализации и иных дополнительных процедур.

Действие Соглашения распространяется также на степени, полученные до его вступления в силу. В обсуждении законопроекта принял участие президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа.

Затем был рассмотрен проект закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о создании общеобразовательной организации Министерства обороны Российской Федерации на территории Республики Абхазия». Соглашение было подписано в Москве 7 мая 2025 года.

Соглашение предусматривает учреждение общеобразовательной организации для обеспечения получения начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами Российской Федерации детьми военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, работающих и проходящих военную службу на территории российской военной базы, а также гражданами Российской Федерации, проживающими в Республике Абхазия.

В рамках повестки дня заседания рассмотрен проект закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Республики Южная Осетия о режиме торговли товарами».

Соглашение, подписанное в городе Цхинвале 20 сентября 2025 года, регулирует неприменение вывозных таможенных пошлин, а также налогов и сборов, аналогичных пошлинам, при ввозе товаров, происходящих с территории одного государства на территорию другого. Перечень таких товаров установлен в приложениях к Соглашению.

Участники встречи также обсудили проект закона «О ратификации Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2026-2030 годы».

По итогам обсуждения комитет принял решение рекомендовать Парламенту на ближайшем заседании сессии принять все рассмотренные законопроекты.

