ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ТПП ПРЕДСТАВИЛА ОЧЕРЕДНОЕ ИЗДАНИЕ «КАТАЛОГА ПРЕДПРИЯТИЙ АБХАЗИИ 2026»

Новости Пятница, 27 марта 2026 20:45
Сухум. 27 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Торгово-промышленная палата Республики Абхазия в торжественной обстановке провела презентацию XVIII «Каталога предприятий Абхазии – 2026». Это издание является единственным и важнейшим источником информации для представителей различных сфер деятельности внутри страны, а также служит эффективным инструментом налаживания деловых связей с международным бизнес-сообществом.

Из года в год темы каталога меняются. В этом году он посвящен медикам – представителям одной из самых благородных, гуманных и необходимых профессий на земле. Как соавторы издания, представители медицинского сообщества Абхазии не только рассказали в нем о своей работе, проблемах здравоохранения, но поделились перспективами на будущее. И, как следствие, они же и стали главными гостями презентации.

В ней также приняли участие вице-премьер Вараздат Миносян, начальник аппарата КМ Иатыр Ажиба, министр финансов Саид Губаз, министр по налогам и сборам Эдгар Бения, начальник Государственной миграционной службы Саид Цвинария, члены ТПП и представители разных сфер деятельности республики.

Президент ТПП Инар Ладария, приветствуя собравшихся отметил, что созданию каталога предшествовала серьезная и кропотливая работа.

«На протяжении многих лет мы вкладываем сердце и профессионализм в подготовку каждого из выпусков, постоянно меняя тему и направления, чтобы максимально полно отражать актуальные проблемы, перспективы развития и достижения наших предприятий. Мы стремимся показать богатство и многообразие экономики Абхазии, а также выделить ключевые направления, в которых наша страна делает значительные шаги вперёд. На это раз мы решили посвятить Каталог предприятий 2026 нашим медикам – всем тем, кто выбрал этот благой и самоотверженный труд. Их самоотверженность и преданность профессии вызывают глубокое уважение и благодарность», – сказал Инар Ладария.

Он выразил надежду, что каталог станет не только информационным источником о наших предприятиях и возможностях для бизнеса, но и данью признательности тем, кто на передовой борьбы за здоровье и жизнь наших граждан.

В свою очередь министр здравоохранения Эдуард Бутба в своем выступлении высоко оценил роль каталога в информировании и вдохновении специалистов, работающих на благо здоровья граждан.

«Ваш каталог предприятий становится надёжным источником информации и вдохновения для медицинских работников. Здравоохранение – одна из приоритетных задач нашего государства. Мы уделяем особое внимание развитию технологий, подготовке кадров и улучшению качества услуг. Благодаря совместным усилиям государства, медицинских учреждений и всех, кто вносит вклад в эту сферу, мы достигаем значительных результатов», – отметил министр.

Он вкратце рассказал о недавних достижениях абхазской медицины и реализуемых министерством девяти целевых и одной межведомственной программе.

«В этом году каталог охватил все эти важные аспекты, и я уверен, что материалы, представленные в нем, будут полезны и интересны каждому читателю. Благодарю всех, кто трудился над изданием, в первую очередь авторов и редакторов за их усилия и талант», – сказал Эдуард Бутба.

На презентации также выступили начальник Управления здравоохранения Администрации Сухума Ирма Воуба, декан кафедры биологии и биомедицины АГУ Лариса Ахуба и врач-неонатолог, педиатр Виктория Тарба.

Затем состоялось вручение свидетельств новым членам ТПП.

Мероприятие прошло в дружелюбной и позитивной атмосфере.

Каталог выпущен тиражом 1000 экземпляров. У него также есть электронная версия, размещенная на официальном сайте ТПП.

