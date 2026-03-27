ТПП ПРЕДСТАВИЛА ОЧЕРЕДНОЕ ИЗДАНИЕ «КАТАЛОГА ПРЕДПРИЯТИЙ АБХАЗИИ 2026»

Сухум. 27 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Торгово-промышленная палата Республики Абхазия в торжественной обстановке провела презентацию XVIII «Каталога предприятий Абхазии – 2026». Это издание является единственным и важнейшим источником информации для представителей различных сфер деятельности внутри страны, а также служит эффективным инструментом налаживания деловых связей с международным бизнес-сообществом.

Из года в год темы каталога меняются. В этом году он посвящен медикам – представителям одной из самых благородных, гуманных и необходимых профессий на земле. Как соавторы издания, представители медицинского сообщества Абхазии не только рассказали в нем о своей работе, проблемах здравоохранения, но поделились перспективами на будущее. И, как следствие, они же и стали главными гостями презентации.

В ней также приняли участие вице-премьер Вараздат Миносян, начальник аппарата КМ Иатыр Ажиба, министр финансов Саид Губаз, министр по налогам и сборам Эдгар Бения, начальник Государственной миграционной службы Саид Цвинария, члены ТПП и представители разных сфер деятельности республики.

Президент ТПП Инар Ладария, приветствуя собравшихся отметил, что созданию каталога предшествовала серьезная и кропотливая работа.

«На протяжении многих лет мы вкладываем сердце и профессионализм в подготовку каждого из выпусков, постоянно меняя тему и направления, чтобы максимально полно отражать актуальные проблемы, перспективы развития и достижения наших предприятий. Мы стремимся показать богатство и многообразие экономики Абхазии, а также выделить ключевые направления, в которых наша страна делает значительные шаги вперёд. На это раз мы решили посвятить Каталог предприятий 2026 нашим медикам – всем тем, кто выбрал этот благой и самоотверженный труд. Их самоотверженность и преданность профессии вызывают глубокое уважение и благодарность», – сказал Инар Ладария.

Он выразил надежду, что каталог станет не только информационным источником о наших предприятиях и возможностях для бизнеса, но и данью признательности тем, кто на передовой борьбы за здоровье и жизнь наших граждан.

В свою очередь министр здравоохранения Эдуард Бутба в своем выступлении высоко оценил роль каталога в информировании и вдохновении специалистов, работающих на благо здоровья граждан.

«Ваш каталог предприятий становится надёжным источником информации и вдохновения для медицинских работников. Здравоохранение – одна из приоритетных задач нашего государства. Мы уделяем особое внимание развитию технологий, подготовке кадров и улучшению качества услуг. Благодаря совместным усилиям государства, медицинских учреждений и всех, кто вносит вклад в эту сферу, мы достигаем значительных результатов», – отметил министр.

Он вкратце рассказал о недавних достижениях абхазской медицины и реализуемых министерством девяти целевых и одной межведомственной программе.

«В этом году каталог охватил все эти важные аспекты, и я уверен, что материалы, представленные в нем, будут полезны и интересны каждому читателю. Благодарю всех, кто трудился над изданием, в первую очередь авторов и редакторов за их усилия и талант», – сказал Эдуард Бутба.

На презентации также выступили начальник Управления здравоохранения Администрации Сухума Ирма Воуба, декан кафедры биологии и биомедицины АГУ Лариса Ахуба и врач-неонатолог, педиатр Виктория Тарба.

Затем состоялось вручение свидетельств новым членам ТПП.

Мероприятие прошло в дружелюбной и позитивной атмосфере.

Каталог выпущен тиражом 1000 экземпляров. У него также есть электронная версия, размещенная на официальном сайте ТПП.