В ГАГРСКОЙ ЦРБ ЗАВЕРШЕН РЕМОНТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Сухум. 27 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш посетил больницу, чтобы оценить результаты ремонта. В помещениях полностью обновили коммуникации, установили современное оборудование и новую медицинскую мебель.

«Сегодня наше хирургическое отделение качественно не отличается от стандартов, принятых в Российской Федерации», – подчеркнула Индира Арсалия, главврач Гагрской ЦРБ.

На проведение этих работ из бюджета Гагрского района выделили 49 миллионов рублей. Следующим этапом станет ремонт терапевтического отделения и замена лифтов в поликлинике.