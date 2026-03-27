ЭЛЕМЕНТЫ ЗНАМЕНИТОЙ КОМПОЗИЦИИ ГЕННАДИЯ ЛАКОБА «ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕБО» ВЕРНУЛИСЬ В ТКУАРЧАЛ

Сухум. 27 марта 2026 г. Абхазия-Информ. После Отечественной войны народа Абхазии шесть уникальных вазонов, созданных в 1980-х годах специально для Ткуарчалского завода «Аргонавт», были вывезены на территорию бывшего санатория МВО. За это время объекты серьезно пострадали от внешних факторов, а один из элементов («голова») был полностью уничтожен вандалами.

«Геннадий Засимович Лакоба говорил о своем желании вернуть экспозицию на малую Родину. Чтобы сама картинка была полной, нам необходимо собрать все скульптуры. Если кто-то обладает информацией, где находится утраченная часть, просим вас обязательно нам сообщить», – подчеркнул главный архитектор Ткуарчалского района Автандил Хоштария.

К 85-летнему юбилею города, который отметят в следующем году, скульптуры пройдут полную реставрацию. Работы возглавит лично автор – Геннадий Лакоба, совместно с помощником Александром Донченко.