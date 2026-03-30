В ТКУАРЧАЛЕ ПРИСТУПИЛИ К РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКА ШАХТЕРУ

Сухум. 30 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Ткуарчале начали восстанавливать памятник Шахтеру – один из главных символов города, сообщает пресс-служба городской администрации. Для ткуарчальцев памятник имеет особое значение. Он символизирует трудовую доблесть нескольких поколений и несгибаемую волю жителей города-героя. Восстановление монумента – важная веха в программе возрождения района.

«По поручению главы администрации Ткуарчалского района Германа Качарава мы приступили к комплексной реставрации этого объекта. Ведутся работы по укреплению и восстановлению каменного основания, также проводится бережная реставрация самой скульптуры», – рассказал главный архитектор района Автандил Хоштария.

В районной администрации подчеркивают, что восстановление «Шахтера» – это часть системной работы по обновлению облика города. Руководство района намерено продолжить реставрацию всех значимых памятников и архитектурных объектов.

«Для нас принципиально важно сохранить исторический облик Ткуарчала и сберечь память о нашей истории для будущих поколений», – подчеркнул представитель администрации.